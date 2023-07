Há quase 1 ano, Juliano limpa pontos de ônibus voluntariamente no Jardim Noroeste

Sol a pino na rua de terra na manhã do sábado (22.jul.23). O veículo de nossa reportagem balança desviando de buracos. Ao lado, pela janela esquerda, se vê o extenso muro do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG). À direita, há algumas casas e muitos lotes tomados pelo matagal. Estamos na Rua Indianápolis, buscando um ponto de ônibus no Jardim Noroeste. Lá, iremos encontrar Juliano Alexandre, de 22 anos, que há 18 anos vive no Noroeste.

Logo avistamos Juliano: um rapaz franzino, de sorriso largo. Sua pele queimada pelo sol denota que a juventude por ali é desafiadora.

(22.jul.23) - Juliano e Valdeci inicaram a limpeza de pontos em novembro de 2022 no Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS). Foto: Henrique Kawaminami

Juliano está de pé sob a cobertura de um ponto de ônibus. Sentado, ao lado dele, está Valdeci Santos Vieira, de 51 anos. Ambos estão há quase 1 ano fazendo um trabalho silencioso que, entretanto, atinge diretamente o cotidiano dos 32 mil moradores do Noroeste.

“Ou a gente fazia, ou esse matagal continuava nos pontos de ônibus. Então, decidi pegar dinheiro para pagar o Valdeci e começar isso. Nós começamos a carpir esses pontos, limpar eles”, resume Juliano, que trabalha como assessor parlamentar e é caseiro em uma chácara no contraturno.

“São 20 pontos de ônibus que limpamos aqui no bairro. É cansativo, sim! Mas, não tínhamos escolha, porque estava chovendo e tinha bichos peçonhentos e a comunidade estava exposta a isso. O poder público, prefeitura ou estado, não chega aqui, pode ver, os lotes tudo estão tomados por matagal e nem fiscalização séria tem”, denuncia Juliano.

(22.jul.23) -Dupla disse que já encontrou cobras corais entre outros bichos peçonhentos no ponto onde os encontramosna Rua Indianápolis. Foto: Henrique Kawaminami

A iniciativa consiste em capinar, com uso de enxada e enxadão, aproximadamente 3 metros quadrados ao redor dos pontos. “A gente limpa certinho e monitora o crescimento, fazemos a manutenção”, detalha Juliano.

Um dos pontos limpos pela dupla. Foto: Aquivo

Depois de limpo a primeira vez, inicia-se a fase do monitoramento e, a última fase, é conseguir fazer um piso de concreto em cada um dos pontos limpos. “Mas aí precisamos do apoio de mais gente, né? Porque eu já fiz concretos em alguns com meu dinheiro, mas acaba afetando meu salário demais, lembro que numa época até comecei acumular dívidas. Então, acho que agora para fazer novos de concreto, é só quando sobrar dinheiro ou alguém nos ajudar com a doação do material”, observa o jovem.

Juliano iniciou o concretamento de pontos de ônibus, entretanto, falta de recursos impossibilitou o término. Foto: Arquivo

Enquanto não realiza o sonho de concretar os 20 pontos, Valdeci, que é vizinho de Juliano, pede à comunidade o apoio na doação de veneno. “É melhoria para nós e precisa de ajuda, né? Precisamos de veneno, que se alguém puder doar é o que precisamos. Essa ideia dele é bem-vinda! Tem poucos que fazem isso, quase ninguém, na verdade. Eu moro aqui também há uns 17 anos e isso do mato invadindo tudo é geral, ponto de ônibus e terrenos são cheios de mato. Lixo, escorpião, aranha era comum aqui, antes dessa ação puxada pelo Juliano...”, lembra Valdeci, que trabalha como eletricista.

(22.jul.23) - Valdeci, vizinho de Juliano, há quase 1 ano iniciou limpezas de pontos de ônibus ao lado do jovem. Foto: Henrique Kawaminami

A dupla só limpa os pontos nos finais de semana ou em dias de folga, pois ambos têm trabalhos que lhes tomam tempo ao longo da semana.

Pedimos para eles que nos mostrassem qual é o caminho trilhado até os pontos. “Vamos lá, temos que ir até a casa do Valdeci pegar as ferramentas, aí vamos num ponto ali para cima que já está mais sujo”, orienta Juliano.

(22.jul.23) - Ferramentas usadas pelo jovem pertencem ao vizinho. Ele vão a casa de Valdeci. Foto: Henrique Kawaminami

Eles montam uma motocicleta cinza de 125 cilindradas e seguem para a casa de Valdeci. Lá, pegam enxada, enxadão e rastelo. Rapidamente, Juliano coloca os petrechos sobre os ombros e monta novamente a motocicleta.

(22.jul.23) - Juliano e Valdeci partem em direção a um dos pontos de ônibus que limpam. Foto: Henrique Kawaminami

Seguimos eles. Descem o desfiladeiro de uma rua, sobem outra. Ao redor, há de fato muitos terrenos tomados pelo mato.

(22.jul.23) - Juliano e Valdeci se deslocam em um motocicleta pelas ruas do Jardim Noroeste. Foto: Henrique Kawaminami

Chegamos ao ponto que a dupla vai fazer a manutenção, na Rua Pinheiro Machado. “Ele já está mais sujo porque faz uns dias que não conseguimos vir aqui e teve chuva, aí cresce rápido”, esclarece Juliano, assim que desembarca para o início da limpeza.

(22.jul.23) - Juliano e Valdeci chegam ao ponto de ônibus onde farão a limpeza. Foto: Henrique Kawaminami

Valdeci faz um reconhecimento retirando grandes pedras do local. Juliano logo se afasta para junta-se ao companheiro. Há muitas pedras e entulhos de construção em meio ao mato alto.

(22.jul.23) - Terrenos e pontos de ônibus estão tomados pelo matagal no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS). Foto: Henrique Kawaminami

Apesar do sol intenso, não há desânimo nos olhos de Valdecir e Juliano.

“Rapaz, é duro, sim! A gente podia pegar esses finais de semana para descansar, né? Mas não consigo ver isso assim sem fazer nada... minha família, meus pais sempre foram de ajudar, de resolver! Se formos esperar a prefeitura, isso aqui não se resolve em 30 anos... Mesmo quando passam o asfalto, os pontos continuam tomados pelo mato aqui nos bairros afastados. Isso aqui eu faço pelos moradores, tem pessoas que são muito gratas a esse trabalho”, avalia.

(22.jul.23) - Valdeci e Juliano limpam ponto de ônibus na Rua Pinheiro Machado. Foto: Henrique Kawaminami

Valdeci, por outro lado, aponta que o reconhecimento é pequeno em relação ao trabalho.

“É algumas pessoas só. Não tem o reconhecimento! São poucas as pessoas que já vieram oferecer uma ajuda para continuarmos isso”, aponta.

(22.jul.23) - Valdeci ajuda Juliano, mas compreende que muitas vezes o serviço não é valorizado pela comunidade. Foto: Henrique Kawaminami

Enquanto a dupla batia enxada e enxadão, em frente ao ponto, Luiz Elias, de 72 anos, observava sob a varanda de sua casa. Morador do bairro há 20 anos, ele parabenizou a dupla, entretanto, reclamou que o serviço deveria ser feito pelo poder público. “Tão fazendo o serviço da prefeitura em troca de nada. A prefeitura não nos enxerga aqui. Você já andou aqui em dia de chuva? O dia que chover você vem aqui ver, mas vem de helicóptero que de carro você não passa nessa rua, não”, introduz o morador.

(22.jul.23) - Luiz Elias, de 72 anos, morador do Jardim Noroeste, em Campo Grande (MS). Foto: Henrique Kawaminami

Luiz foi consonante com Valdeci no sentido de que o trabalho realizado por eles não tem reconhecimento. “Eles já limpam esse ponto aí faz horas. Umas quatro ou cinco vezes eu vi eles limpando, mas a população ao invés de ajudar, alguns vem aqui e joga lixo. Alguns metem o pau neles. Também não tem reconhecimento, o menino [Juliano], concorreu a presidente do bairro e nem foi eleito. O povo elege pessoas que não estão fazendo nada semelhante pelo bairro”, diz Luiz.

(22.jul.23) - Luiz diz que o serviço feito por Juliano e Valdeci, deveria estar sendo feito pelo poder público, mas que, entretanto, o bairro está esquecido pela prefeitura. Foto: Henrique Kawaminami

O redor da casa de Luiz, poeira se mistura a fumaça vinda de lixos sendo queimados. Ao lado de sua casa, Luiz mostra um terreno com matagal acima de 1,5 metros.

"O povo gosta muito de pôr fogo aqui, mas limpar mesmo não limpa. Olha esse terreno aqui do lado de casa, tomado pelo mato, da altura da minha casa, eu moro praticamente no lixo... Cheio de criança, cheio de barraco ali perto. Se alguém botar fogo nesse terreno, queima tudo. Sem falar em dengue, bichos de todo tipo... Moro dentro desse cerrado aqui e a prefeitura não toma nenhuma providência, não acontece nada. Uns eles fiscalizam, outros eles fazem vista grossa”, reclama.

(22.jul.23) - Luiz mostra terreno tomado pelo mato ao lado de sua casa, que carece de limpeza e fiscalização dos órgãos competentes. Foto: Henrique Kawaminami

Por fim, o morador faz um apelo: “Peça a prefeita para enxergar o bairro aqui, estamos abandonados aqui. Essa rua precisa de intervenção urgente, porque só passa um carro de cada vez”, completa Luiz.

(22.jul.23) - Dupla levou cerca de 20 minutos para concluir a 1º etapa de limpeza do ponto de ônibus. Foto: Henrique Kawaminami

Voltamos ao ponto de ônibus. Com a limpeza do local quase finalizada, paramos Juliano para questioná-lo sobre a disputa à presidência do bairro, algo que até então ele não havia mencionado. “Eu disputei a presidência do bairro sim, eu e o Francivaldo, um outro rapaz daqui. Porque os moradores passaram a nos reconhecer por esse trabalho e caso eu ganhasse eu iria fazer muito pelo bairro, mas a pessoa que ganhou também é ótima pessoa. Torço que ela faça muito por essa comunidade que moramos. Nós fazemos outros trabalhos em prol dessa comunidade, cuidar dos cachorros de rua aqui, levar cascalhamento... Minha luta não é de agora. Esse trabalho que começamos, vamos continuar independente da eleição à presidência do bairro”, garante Juliano.

(22.jul.23) - Juliano explica que sua derrota para a presidência do bairro não implica em suas ações em prol da comunidade. Foto: Henrique Kawaminami

A presidente eleita para o bairro Jardim Noroeste é Valmira Rigotti, de 54 anos, vitoriosa numa chapa de 12 mulheres. Para saber a opinião da presidente sobre a ação feita por Juliano, fomos ao encontro dela na Praça Luiz Carlos Saldanha Rodrigues, onde estava sendo feita a montagem de barracas para um evento que visava arrecadar recursos para a construção de uma sede da associação.

(22.jul.23) - Valmira, presidente do bairro Jardim Noroeste disse apoiar ação de Juliano e acredita que logo a prefeitura tomará atitudes para limpeza do bairro. Foto: Henrique Kawaminami

“Assumi em março e pegamos esse barco andando. Entendemos que a ação dos meninos é positiva, tudo que é benefício para o bairro tem nosso apoio. Essa ação é boa e vale a pena mencionar”, declara a presidente.

(22.jul.23) - Valmira sustenta que transição de poder afetou presença da prefeitura nos bairros. Foto: Henrique Kawaminami

Para Valmira, a sujeira generalizada em que se encontra o Noroeste se deve a um período de transição da administração pública. “Tá sujo, claro, mas não dá para culpar a prefeitura, porque a prefeitura está passando por uma crise complicada, esperamos que no futuro haja maior atenção da prefeitura, principalmente ao nosso bairro, sobre a questão da limpeza dos pontos”, completa.

(22.jul.23) - Jovem encara desafio sorrindo e compromete-se em seguir com a ação até que a presença do poder público se efetive no bairro periférico. Foto: Henrique Kawaminami

Apesar de ser um trabalho duro, Juliano revela que sua ação de limpeza de pontos de ônibus o preenche. “Eu recebo tanto de familiares, quanto da população, muito elogio. Eles ficam gratos por estarmos prestando esse trabalho em prol da comunidade. Vários moradores, que assim como eu dependem do transporte público, nos procuram agradecendo. Pedimos apoio no sentido de concretar esses pontos, porque nós que dependemos diariamente do transporte, sabemos o quanto é dolorido esperarmos no meio do mato. Acho que com essa limpeza fazemos com que as pessoas sintam que elas têm o mínimo de valor, assim como gosto de sentir”, finaliza.