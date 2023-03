I Semana Municipal do Artesanato celebra e valoriza artistas de Campo Grande

Para celebrar o dia do artesão, comemorado no próximo domingo (19), a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), realiza até domingo, a 1ª Semana Municipal do Artesanato. O evento, que teve início ontem no Armazém Cultural, visa contemplar a lei nº 6210, em vigor desde 28 de maio de 2019, que institui a Semana do Artesanato e Dia do Artesão em Campo Grande.

Durante cinco dias, os visitantes poderão contemplar as peças de artesanato de 160 expositores das mais diversas vertentes, como cerâmicas, bordado, mosaicos, esculturas e outros. Além dos expositores, o evento conta com atrações culturais, gastronomia seca com produtos como compotas, pães caseiros e doces diversos e a exposição dos vencedores do 1º Prêmio Ipê.

Para Clarice Benites, secretária adjunta de Cultura e Turismo, o principal objetivo do evento é promover a visibilidade dos artistas locais. “Além de consolidarmos a lei, estamos promovendo o artesanato da nossa capital. Aqui, os visitantes podem encontrar peças de artesanato indígena, quilombola, peças criadas por mulheres, por artistas de diversas regiões da cidade… É o momento de celebrarmos nossos artesãos”, pontuou.

*VALORIZAÇÃO*

Para os artesãos, a feira além de celebração, traz reconhecimento. “Há trinta anos eu trabalho com artesanato e também dou aulas. Acredito que a realização destas feiras enaltece os artesãos e atrai o público da cidade. Este é o momento em que conseguimos promover a valorização da nossa arte”, afirmou Alice Sales Troy, artesã.

No espaço, roupas de crochê e brincos de pena, dividem espaço com peças exóticas, feitas de ossos e pergaminho pantaneiro (couro cru). Marco Ortiz, artesão que trabalha com pirografia, destaca a estrutura e diversidade do evento. “A expectativa é grande para esta feira que foi tão bem planejada e está com ótimas instalações. A Prefeitura acertou em cheio, especialmente por conseguir reunir diversas associações e tantos expositores de talento. Dessa forma, nos sentimos prestigiados”.

*PÚBLICO*

Os visitantes que estiveram presentes na abertura, apreciaram a receptividade dos expositores e a beleza de suas obras. Foi o caso de Josefina Adelina, professora aposentada, que estava em busca de uma lembrancinha para o primeiro neto. “Eu sou uma apreciadora e consumidora de artesanato. Adoro feiras e estou achando ótima a ideia de uma semana toda dedicada aos artesãos. É uma forma de parabenizá-los pelo seu dia e presentear a população com a oportunidade de conhecer o trabalho de tantos artistas”, afirmou.

A 1º Semana Municipal do Artesanato acontece de 15 a 19 de março, das 16h às 21h, no Armazém Cultural, localizado na Avenida Calógeras, 3065 – Centro. A entrada é gratuita.