Idoso desaparece em Campo Grande e familiares intensificam as buscas

Ilário Otero, um aposentado de 89 anos, desapareceu na última 2ª feira (20.nov.23) enquanto caminhava com seu animal de estimação na região do Bairro Taquaral Bosque, em Campo Grande (MS). Sua família entrou em contato com a imprensa na tarde desta 6ª feira (24.nov.23) para obter ajuda nas buscas pelo idoso.

De acordo com o neto, Paulo Sérgio de Jesus Silva, seu avô é lúcido e não possui vícios ou doenças. Embora more sozinho, quatro casas de parentes estão situadas a uma distância de 70 metros. "Ele está sempre na casa de seus tios e primos", afirmou o neto.

O idoso foi visto pela última vez em uma área verde próxima ao Sóter. "Uma vizinha o viu pela última vez. Ninguém sabe se ele saiu de lá, imaginamos que teria se perdido, se machucado, ou se desorientado", disse Paulo.

Na 4ª feira, o neto viajou de Cuiabá (MT) para Campo Grande e, a partir daí, o Boletim de Ocorrência foi registrado. O Corpo de Bombeiros realizou uma busca completa na mata, mas não encontrou nada. O animal de estimação que estava com Ilário também não foi encontrado.

Parentes próximos de Ilário iniciaram as buscas, com distribuição de panfletos pela cidade. "Não conseguimos obter nenhuma pista até agora. Entramos em contato com hospitais, Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL), unidades de saúde... Temos esperança de encontrá-lo com vida, e não vamos desistir tão cedo", finaliza Paulo.

Qualquer informação sobre o paradeiro do desaparecido pode ser relatada à Polícia Militar, através do telefone 190. O sigilo das chamadas é garantido.