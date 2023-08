Inédito: feirão terá roupas a R$ 5 e produtos apreendidos pela Receita

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC-MS) realizará o inédito 'Feirão dos Feirões', unindo o Feirão de Liquidação ao Feirão da Receita Federal, nos dias 8 e 9 de agosto, em Campo Grande (MS).

De acordo com a entidade, o Feirão dos Feirões funcionará da seguinte maneira: no auditório da instituição acontece o Feirão da Receita Federal, onde os visitantes poderão adquirir produtos apreendidos com preços abaixo do mercado. Estarão à venda eletrônicos, itens de pesca, casacos, tapetes, brinquedos, perfumes e muito mais, todos com preços abaixo do mercado.

Já no estacionamento, acontecerá simultaneamente o Feirão de Liquidação, com peças selecionadas e de preços variados em ótimo estado de conservação, como móveis e utensílios diversos.

Para aumentar ainda mais as chances de os campo-grandenses fazerem ótimas compras, no Brechó da AACC/MS todos os itens estarão à venda por apenas R$ 5 cada. Uma oportunidade para comprar roupas, acessórios, calçados e outros itens usados, mas em ótimo estado de conservação, com preços muito acessíveis. Além disso, o Bazar da instituição também estará em promoção com 20% de desconto em todas as peças.

QUEM COMPRA, AJUDA!

A presidente da AACC/MS, Mirian Comparin Correa, explicou que eventos como os feirões são uma das principais fontes de renda da AACC/MS e são uma ajuda fundamental para que as despesas da instituição sejam cobertas.

A associação cuida de crianças e adolescentes vindos de todas as cidades de Mato Grosso do Sul e até da fronteira para realizar o tratamento contra a doença em Campo Grande. Eles são acolhidos na Casa de Apoio da instituição, onde ficam hospedados e recebem cinco refeições diárias, itens de higiene e também acompanhamento com nutricionista e psicóloga, atividades ludopedagógicas e outros.

Além disso, a casa tem despesas com manutenção do local como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, e ainda cobre exames e medicamentos não disponibilizados pelo SUS. Os gastos mensais giram em torno de R$315 mil mensais. “Quem compra em nossos feirões pode ter a certeza de, além de estar fazendo uma boa compra, de estar sendo solidário a uma causa extremamente nobre”, pontua Mirian.

SERVIÇO

O Feirão dos Feirões é inédito e acontecerá nos dias 7 e 8 de agosto, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço. Será possível efetuar pagamentos em dinheiro, pix, débito e crédito, aceitando parcelamento no cartão, nas compras acima de 100 reais.

O evento acontece na sede da AACC-MS, que fica na Avenida Ernesto Geisel, 3475, em Campo Grande (MS). Para mais informações, ligue (67) 3322-8000.