Inédito na Reme, segundo simulado será aplicado a 80 mil estudantes neste bimestre

Nesta terça-feira (20) aconteceu o primeiro dia do Simulado Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande relativo ao 2º bimestre. Aproximadamente 80 mil alunos do 1º ao 9º ano vão participar das provas, aplicadas entre hoje e amanhã (21), para todos os estudantes, simultaneamente.

Hoje, os alunos fazem as provas de Leitura, do 1° ao 5° ano e de Linguagens, para os alunos do 6° ao 9° ano. Já no dia 21 serão aplicados os testes de Matemática, do 1º ao 5° ano, e de Matemática e Ciências Humanas e da Natureza, do 6° ao 9° ano.

A chefe da Gerência de Planejamento da Secretaria Municipal de Educação, Fernanda Duarte, informa que a Semed fez a aquisição de um aplicativo para correção das provas do Simulado Reme. “A previsão é que em 10 dias, 160 mil provas sejam corrigidas, pois os cartões respostas já foram elaborados no formato do aplicativo”, explica.

Alunos aprovam sistema de avaliação

Na Escola Municipal Sulivan Silvestre Oliveira fazem o Simulado cerca de 300 alunos dos turnos matutino e vespertino. Segundo a diretora da unidade Maria Elisa Vilamaior, os alunos estão mais tranquilos nesta segunda aplicação da prova, pois já tiveram a experiência no bimestre anterior. A prova envolve todas as disciplinas trabalhadas no dia a dia dos estudantes. “O Simulado Reme é uma iniciativa bastante relevante, pois a gente consegue verificar o nível de aprendizagem do aluno e fortalecer o ponto que ele mais precisa”.

Allana Metelo é aluna indígena do 5º ano da Escola Sullivan e disse que estudou para ter um bom resultado no Simulado. “Eu acho legal essa prova porque serve para a gente mostrar o que sabe”, disse a estudante que comenta ter a preferência pela disciplina de Língua Portuguesa, aplicada neste primeiro dia da prova.

Na Escola Municipal Celina Martins Jallad, alunos das 11 salas fizeram o Simulado nesta terça-feira. De acordo com a professora do 3º ano, Romilda de Oliveira César, os alunos não se mostraram ansiosos para o Simulado. “Eles já conhecem o conteúdo, pois trabalhamos com eles nas provas mensais e bimestrais. Neste sentido, como já fizeram um primeiro simulado, foi bem tranquilo o andamento”.

Arthur Lubaches tem 9 anos e estuda no período matutino do 4º ano da Escola Celina Jallad. “Mesmo com algumas questões que exigiram mais atenção, eu achei a prova tranquila no geral”, afirmou.

O diretor da Escola Municipal Oliva Enciso, Vilmar Balbuena, considera o Simulado Reme uma ferramenta importantíssima para a aprendizagem dos alunos. “A avaliação enriquece o aprendizado e contribui significativamente no preparo dos nossos estudantes. Tanto que eles próprios, entendendo a importância dessa prova, aprovaram de imediato a introdução do Simulado Reme. E, muito importante também, é que durante a aplicação da prova eles estão serenos, pois dominam o conteúdo”.

Em visita às unidades para acompanhar a aplicação do simulado, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt fala sobre a importância da avaliação da Reme. “O Simulado tem como principal objetivo fazer com que o aluno possa vivenciar a aplicação de avaliação externa, com isso, vai facilitar para ele fazer futuras avaliações e certamente ajudar no processo de intervenção da escola no currículo, caso ele esteja abaixo da expectativa acadêmica”.