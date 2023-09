Inscrição no processo seletivo de professores segue até 6ª feira

Está aberto o processo seletivo para professores temporários da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme).

Os candidatos interessados têm até a próxima 6ª feira, (15.set.23), para realizar suas inscrições gratuitamente pelo site da banca organizadora, fapec.org/concursos.

É importante que os candidatos atendam aos requisitos do edital e passem pelas três etapas previstas: inscrição, avaliação escrita e prova de títulos. Cada candidato só pode se inscrever em um único cargo.

A prova escrita está prevista para o dia 29 de outubro. Os candidatos aprovados nesta fase terão do dia 11 a 28 de outubro para enviar os documentos da prova de títulos. A classificação definitiva e homologação do processo seletivo acontece no dia 29 de dezembro.