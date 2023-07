Lei garante transporte público gratuito à candidatos do Enem e vestibulares

Foi sancionada pela prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), na 2ª feira (15.jul.23), a Lei nº 7.075, que garante gratuidade no transporte público aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e nos vestibulares das universidades públicas da Capital sul-mato-grossense. Eis a íntegra.

Os candidatos terão o livre acesso aos circulares campo-grandenses em dias de prova presencial. A prova do Enem 2023 será realizada nos dias 5 e 12 de novembro e já conta com 47 mil inscrições em Mato Grosso do Sul.

“Nós estamos atendendo a uma reivindicação dos milhares de estudantes que irão realizar o Enem e os vestibulares. Essa é uma ação muito importante e pontual, que vai atender aos jovens que irão realizar as provas, e que muitas vezes não possuem condições de se deslocarem até o local do exame”, explicou a Prefeita.

A obtenção de gratuidade se dará mediante a apresentação do comprovante de inscrição nos referidos exames, de forma física ou digital, e documento do estudante em formato legível, com nome completo do inscrito, local e data da prova.

“É um benefício para os alunos que vão realizar a prova do Enem, tendo em vista que infelizmente, muitos estudantes não conseguem ir fazer o exame, justamente pela dificuldade na locomoção. Esse projeto garante que todos tenham acesso à prova, que muda o destino de vida de muitas pessoas”, aponta Marcos Otacílio da Conceição Corrêa, presidente do Grêmio Estudantil Hérculos Maymone e que representou cerca de outros 300 grêmios de Campo Grande.

As provas do Enem acontecem em dois domingos do mês novembro (dias 05 e 12), quando normalmente o aluno não tem direito a usar o cartão de transporte.

“Nós temos o gabinete de rua e chegou até nós o pedido desse benefício por meio de vários alunos, principalmente da rede pública. Eles nos explicaram que em várias outras cidades do Brasil, já existia a gratuidade e aqui ainda não. A juventude é a experiência do futuro. Mas nós precisamos entender que eles precisam viver o hoje. E esse ano, a realidade vai ser diferente, todos terão livre acesso para ir realizar o Enem aqui em Campo Grande, sem o risco de não ter meio de transporte gratuito para esses dias,” disse o vereador Ronilço Guerreiro, autor do PL, que falou em nome da Câmara Municipal de Campo Grande.

A Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREPARA@JUV

No sábado (15.jul.23) foi dada a largada nas aulas do Prepar@Juv, Cursinho Preparatório para o Enem 2023, com o “Aulão Show”. As aulas serão realizadas na Secretaria da Juventude (Sejuv) e no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Para o programa, foram abertas 400 vagas com aulas das seguintes disciplinas: Redação, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, além da preparação em Matemática.

“Nós estamos garantindo que vocês tenham como se qualificar sem precisar pagar ou muitas vezes até se descolar do bairro para isso, oferecendo mais de 80 cursos na Sejuv, levando telecentros com os cursos para os bairros, agora o curso preparatório para o Enem. Vocês são o futuro e se depender de nós, um futuro brilhante”, destacou a chefe do Executivo Municipal.

As aulas do Cursinho acontecem às terças e quintas-feiras no período vespertino: das 13h30 às 17h, e período noturno: das 18h30 às 21h30, na sede da Sejuv, localizado na rua 25 de Dezembro, 924, Jardim dos Estados. Ainda restam vagas a serem preenchidas.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone: (67) 3314-3577 ou pelo whatsapp: (67) (67) 99287-2008. Os interessados devem ser maiores de 15 anos e estarem inscritos para o Enem.

ÔNIBUS

Foram entregues no último dia 28 de junho, 71 novos ônibus para renovação de parte da frota do transporte coletivo da Capital. A entrega é a maior feita nos últimos anos pela administração municipal.

A renovação representa a substituição de 15% do total de 473 veículos e é prevista em contrato para garantir a idade média de cinco anos da frota. Também faz parte de um conjunto de melhorias que estão sendo promovidas pela administração municipal no transporte e trânsito de Campo Grande, garantindo mais conforto, agilidade e segurança para os usuários desse serviço.

Todos os ônibus possuem acessibilidade, com duas vagas para cadeirantes e serão incorporados às linhas conforme cronograma da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

*Com site da Prefeitura de Campo Grande.