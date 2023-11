Lista de projetos pré-aprovados na Lei Paulo Gustavo na Capital

A Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande (Sectur) publicou na edição extra do Diário Oficial desta quarta-feira (1º de novembro de 2023) uma lista com 523 projetos culturais e artistas pré-aprovados nos dois editais lançados com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura (MinC) do governo do presidente Lula (PT). Eis a íntegra.

Como mostramos aqui no TeatrineTV, a Sectur publicou, no final de setembro, dois editais que juntos somaram R$ 6.672.606,74 em investimentos culturais para segmentos distintos.

O 1º edital, destinado à todas as áreas culturais exceto ao audiovisual, tem um saldo de R$ 1.994,693,74 para ser investido de duas maneiras:

Edital 11/2023 – Demais Áreas Culturais – para realização de projetos culturais de até R$ 35 mil.

Edital 12/2023 – Demais Áreas Culturais – para premiar, com R$ 10 mil, trajetórias de artistas de todas as áreas, exceto audiovisual.

O 2º edital, destinado exclusivamente a projetos e artistas do audiovisual, tem um saldo de R$ 4.031.972,55 para ser investido de duas maneiras:

Edital 13/2023 – Fomento ao Audiovisual para produção de curta-metragem (de 5 a 15 minutos) ou finalização de longas-metragens; o teto de R$ 50 mil para curtas-metragens iniciante (ficção, documentário); o teto de R$ 98.584,61 para curtas-metragens de Ficção (1 a 15 minutos) ou curtas de Animação (1 a 5 min); o teto de R$ 80 mil para curtas-metragens documentário (5 a 15 minutos); o teto de R$ 250 mil para finalização de longas-metragens. Há um saldo de R$ 3.258.983,27 para ser investido nessas categorias. No mesmo edital, podem ser usados até R$ 544.928,04 para projetos de cinema itinerante ou de cinema de rua; o teto de R$ 60 mil para realização de ação de Cinema Itinerante e o teto de R$ 60 mil para Cinema de Rua. Ainda no mesmo edital até R$ 228.061,24 podem ser usados nos apoios a projetos que visem Formação Audiovisual ou Apoio a cineclubes; o teto de R$ 50 mil para projetos de realização de ação de Formação e qualificação no Audiovisual e o teto de R$ 50 mil para projetos de cineclubes, festivais e mostras de produções audiovisuais.

No Edital 14/2023 – Audiovisual Premiação – para reconhecer trajetórias de artistas exclusivamente do audiovisual. Há R$ 300 mil disponibilizado para contemplar 15 proponentes com prêmios de R$ 20 mil.

PRÉ-APROVADOS

De acordo com o extrato, no Edital 11 – 2023 – Ampla Concorrência, foram pré-aprovados 262 propostas culturais com valor máximo de R$ 35 mil.

No Edital 11 – 2023 – Cota Pessoas Negras, foram pré-aprovados 71 propostas culturais com valor máximo de R$ 35 mil.

Edital 11 – 2023 – Cota Pessoas Indígenas, foram pré-aprovados 4 propostas culturais com valor máximo de R$ 35 mil.

Veja a relação de nomes e projetos pré-aprovados:

No Edital 12/2023 - Categoria: Premiação Demais Áreas – Ampla Concorrência, foram pré-aprovados 76 artistas para concorrer ao prêmio de R$ 10 mil em reconhecimento por sua trajetória cultural.

No Edital 12/2023 - Categoria: Premiação Demais Áreas – Cota: Pessoas Negras, foram pré-aprovados 15 artistas para concorrer ao prêmio de R$ 10 mil em reconhecimento por sua trajetória cultural.

No Edital 12/2023 - Categoria: Premiação Demais Áreas – Cota: Pessoas Indígenas, foram pré-aprovados 4 artistas para concorrer ao prêmio de R$ 10 mil em reconhecimento por sua trajetória cultural.

Veja a relação de nomes e projetos pré-aprovados:

Para o Edital 13/2023 Inciso I, na categoria 'Curtas iniciante ficção, documentário 5 a 15 minutos – Ampla Concorrência, foram pré-aprovados 21 propostas culturais com teto de R$ 50 mil.

No Edital 13/2023 Inciso I - Categoria: Curtas ficção – 1 a 15 minutos, Curta de Animação – 1 a 5 minutos – Pessoas Negras, foram pré-aprovados 3 propostas culturais com teto de R$ 100 mil.

Já ao Edital 13/2023 Inciso I - Categoria: Curtas ficção – 1 a 15 minutos, Curta de Animação – 1 a 5 minutos – Pessoas Indígenas, foram pré-aprovados 3 propostas culturais com teto de R$ 100 mil.

Por sua vez, no Edital 13/2023 Inciso I - Categoria: Curtas documentário – 5 a 15 minutos – Ampla Concorrência, foram pré-aprovados 8 propostas culturais com teto de R$ 250 mil.

Edital 13/2023 Inciso II – Categoria de apoio à realização de ação de cinema itinerante – Ampla Concorrência, foram pré-aprovados 2 propostas culturais com teto de R$ 60 mil.

Edital 13/2023 Inciso II - Categoria Apoio à realização de ação de cinema itinerante – Cota Pessoa Negra, foi aprovada 1 proposta cultural com o teto de R$ 48,8 mil.

Edital 13/2023 Inciso II - Categoria Apoio à realização de ação de cinema itinerante – Pessoas Indígenas, foi aprovada 1 proposta cultural com o teto de R$ 57,9 mil.

Edital 13/2023 Inciso II – Categoria: Apoio à realização de ação de cinema de rua – Ampla Concorrência, foi aprovada 1 proposta cultural com o teto de R$ 60 mil.

Edital 13/2023 Inciso III – Categoria: Apoio à cineclubes – Ampla Concorrência, foram pré-aprovadas 4 propostas culturais com teto de R$ 50 mil.

Edital 13/2023 Inciso III – Categoria: Apoio de realização de ação de formação de audiovisual.– Ampla Concorrência, foram pré-aprovadas 8 propostas culturais com teto de R$ 79 mil.

Veja a relação de nomes e projetos pré-aprovados:

Edital 14/2023 - Categoria: Trajetória Cultural - Premiação – Ampla Concorrência, foram pré-aprovados 39 artistas para concorrer ao prêmio de R$ 20 mil em reconhecimento por sua trajetória cultural no audiovisual.

Edital 14/2023 - Categoria: Trajetória Cultural - Premiação – Pessoas Negras, foram pré-aprovados 6 artistas para concorrer ao prêmio de R$ 20 mil em reconhecimento por sua trajetória cultural no audiovisual.

Por fim, no Edital 14/2023 - Categoria: Trajetória Cultural - Premiação – Pessoas Indígenas, foram pré-aprovados 2 artistas para concorrer ao prêmio de R$ 20 mil em reconhecimento por sua trajetória cultural no audiovisual.

Veja a relação de nomes e projetos pré-aprovados: