Magia Natalina chega ao Jardim Noroeste e leva alegria aos moradores da região do Prosa

A caravana do Natal nos Bairros segue percorrendo as sete regiões urbanas e os dois distritos da Capital, proporcionando momentos para lá de especiais às famílias campo-grandenses. Nesta terça-feira (12), foi a vez dos moradores da região do Prosa desfrutarem do evento festivo, realizado na Praça do Jardim Noroeste, no cruzamento entre as ruas Barbacena e Indianápolis.

A iniciativa integra a programação oficial chamada "Natal de CG é Tamanho Família", promovida pela Prefeitura de Campo Grande, que já passou pelo Bairro Alves Pereira, região do Anhanduizinho e Jardim Vida Nova, na região do Segredo.

Moradora do bairro há mais de 20 anos, na saída do trabalho e a caminho de casa, Mayara dos Santos Evangelista (33) aproveitou para curtir um momento em família. "É sempre uma alegria poder fazer algo diferente com os filhos. Trouxe os três para se divertirem um pouco. Momentos assim são preciosos" ressaltou.

Aproveitando as atrações na companhia dos netos, dona Leila Maria (63) se disse encantada com a festa e que havia participado da edição passada. "A festa está linda. As crianças estão amando. Sempre participamos das atividades aqui no bairro. No ano passado estivemos aqui e ganhei uma cesta de frutas. Espero ter a mesma sorte neste ano", reforçou.

Com diversos brinquedos, pipoca, algodão-doce, pintura facial e distribuição de brinquedos para as crianças, a comemoração teve início às 17h e seguiu com o início da noite. Não muito tempo depois, o ônibus do City Tour adentrou ao bairro e as primeiras notas da banda de música anunciaram a chegada da figura mais aguardada da noite: Papai Noel. Acompanhado da prefeita Adriane Lopes, o bom velhinho acenou para as crianças, distribuiu abraços e levou a multidão à loucura.

Já no palco, a prefeita Adriane Lopes lembrou do início do projeto Natal nos Bairros e falou da importância que a ação tem na realização de um natal para todos. "O projeto Natal nos Bairros teve início no ano passado e foi aqui, no Jardim Noroeste, que nós começamos essa história linda, de trazer o Papai Noel no City Tour, para as nossas crianças se divertirem em todas as partes da nossa cidade. É com muita alegria que iniciamos o mês de dezembro com essas celebrações, fazendo de Campo Grande a cidade do natal, a cidade de todas as famílias", destacou a chefe do Executivo Municipal.

Show de Prêmios

Numa festa vibrante, repleta de cores, luzes e emoção, a ação reuniu toda a comunidade para celebrar a época mais bonita do ano com muita música, gincanas e brincadeiras para toda as idades. Além da interação com as crianças, o Natal nos Bairros deu aos presentes, maiores de 18 anos, a oportunidade de concorrer a prêmios como bicicletas, um smartphone e um televisor 32 polegadas.

A mãe do Victor Roger, de 11 anos, Gemima Carmona Rodrigues (32), foi quem levou para casa uma das bicicletas sorteadas. Empolgada com as festividades e com a premiação, a dona de casa agradeceu à gestão municipal por proporcionar entretenimento para a população do Jardim Noroeste. "É muito bom receber essa festa. O bairro todo fica animado, as crianças estão muito felizes e nós também", frisou.

Taynara de Souza (22) foi a contemplada com um smartphone novinho. Segundo ela, o aparelho chegou em ótima hora. "Estava sem aparelho, usando o celular do meu esposo. Um presentão de natal! Muito feliz", disse a trêmula e emocionada dona de casa.

A ganhadora do televisor de 32 polegadas foi Gladis Valiente (45). De origem paraguaia, a moradora parabenizou a administração municipal pela festa e exaltou a iniciativa de levar a celebração do natal para junto da população. "É uma alegria imensa ver nosso bairro recebendo essa festa tão linda. Aqui, temos uma comunidade muito carente onde muitos não teriam condições de ir ao centro admirar o Papai Noel, o maior sonho das crianças é tirar uma foto com o Papai Noel, então, essa festa torna isso possível. A Prefeitura está de parabéns", pontuou.

Natal nos Bairros

A programação segue percorrendo as 7 regiões da cidade, além dos distritos, proporcionando às famílias campo-grandenses a oportunidade de participar das celebrações natalinas. Totalmente gratuitas, as atividades têm início às 17h e se estendem até às 20h, oferecendo diversas atrações para todas as idades.

No dia 17 de dezembro, as comemorações chegam à região do Imbirussu, com uma superfesta no Jardim Carioca. Já no dia 18 de dezembro, a Prefeitura leva toda a magia do natal até a região do Jardim São Conrado, na região do Lagoa.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS