Mais de 130 famílias recebem apoio para comprar a casa própria em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande assinou contratos de financiamento facilitado para 131 famílias, gerido pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), com recursos provenientes do 8º Feirão Habita Campo Grande.

"Seguimos avançando na área da habitação. Nesta segunda, entregamos os contratos do Programa Sonho de Morar, beneficiando mais de 130 famílias com subsídio para aquisição de imóvel", escreveu a prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), numa publicação na rede social nesta 3ª feira (10.out.23).

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP). Foto: Reprodução

Entre as 131 famílias beneficiadas e que assinaram os contratos na segunda, 7 delas receberão R$ 8 mil de subsídio, 39 famílias receberão R$ 15 mil e 85 receberão o maior subsídio, de R$ 30 mil.

O programa Sonho de Morar incentiva a aquisição de imóveis de interesse social, reduzindo o déficit habitacional. Além do subsídio, as famílias recebem descontos de empresas parceiras do ramo imobiliário.

O feirão injetou mais de R$ 40 milhões na economia da capital, aqueceu o mercado imobiliário e projetou a geração de novos empregos na construção civil. “O resultado dessa conquista é proveniente do Feirão realizado no Shopping Norte Sul e do trabalho que nós, juntos às construtoras, realizamos com objetivo de trazer mais moradia para a população da nossa Capital. Desejo que essa nova etapa da vida de vocês seja regada de graças, conquistas e bênçãos, pois só sabe o que é receber um documento desse quem realmente nunca teve a sua moradia digna”, considerou Adriane Lopes às famílias beneficiadas durante a solenidade de assinatura de contratos que aconteceu no Paço Municipal.