Mais de 2,7 mil imóveis foram inspecionados durante ação de combate à Dengue no Jardim Noroeste

Mais de 2,7 mil imóveis foram inspecionados durante força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti -transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya - realizada no Bairro Jardim Noroeste, Região Urbana do Prosa. A ação durou cerca de duas semanas

Conforme o balanço da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), do dia 28 de abril a 07 de maio, foram inspecionados ao todo 2.707 imóveis e eliminados 4.432 depósitos potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Durante as visitações, os agentes encontraram e eliminaram 120 focos do mosquito. Foram recolhidos 265 pneus encontrados nas em vias públicas e terrenos baldios.

Foram disponibilizados ainda pontos de descarte para que a população também possa fazer o depósito destes inutilizados, como sofás, geladeiras, fogão, televisores, entre outros eletrodomésticos.

A ação teve apoio na mobilização dos agentes comunitários de saúde, além das lideranças, conselheiros e presidentes dos bairros da região.

*Dados epidemiológicos*

Do dia 01 de janeiro a 02 de maio foram notificados 8.617 casos de dengue e dois óbitos provocados pela doença na Capital. Os índices são considerados preocupantes, o que reacende o alerta em relação as medidas de prevenção e controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, sobretudo à dengue. Os casos de Chikugunya e Zika se mantém estáveis.

Conforme mapa de notificações da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), referente a semana 01 a 17, oito bairros e parcelamentos de Campo Grande encontram-se com índices considerados muito altos, são eles: Caiobá, Chácara dos Poderes, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian (MAPE), Jardim Noroeste, Rita Vieira , Tiradentes e Tijuca.

Com o objetivo de reduzir os índices de notificações, o município tem intensificado as ações de rotina e utilizado outras estratégias como a Operação Mosquito Zero, o programa “Colaborador Voluntário”, e o projeto Wolbachia.

*Operação Mosquito Zero*

Em pouco mais de cinco meses, aproximadamente 55,3 mil imóveis foram inspecionados nas sete regiões urbanas durante a Campanha Operação Mosquito Zero. Os trabalhos foram iniciados em 16 de novembro do ano passado e concluídos no dia 31 de março. Cerca de 300 agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Secretaria Municipal de Saúde (CCEV/Sesau) estiveram mobilizados nas ações. Ao todo foram 39 mil depósitos e 2,6 mil focos eliminados.