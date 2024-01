Mais de 30% das empresas abertas em MS em 2023 estão em Campo Grande

A Capital das Oportunidades não para e alavanca a economia do Estado. Das 13.415 empresas abertas em Mato Grosso do Sul no último ano, 4.092 foram em Campo Grande, o que representa 30,50% do total de novos negócios abertos em 2023 em todo o estado.

Em relação ao quantitativo total, Campo Grande atingiu a marca de 121.460 empresas ativas em dezembro, uma alta de 3,49% frente aos 117.368 no mesmo mês de 2022. Este número representa 40,72% do total de empresas constituídas em Mato Grosso do Sul, já que o estado alcançou 298.279 empresas ativas (são consideradas apenas pessoas jurídicas ativas com atividade mercantil, ou seja, com fins lucrativos).

Leonardo Salgado e Bruno Salabastian fazem parte desta estatística. Donos do Bar e Restaurante Copo, aberto em 12 de setembro, eles contam que é desafiador empreender, mas acreditam na Capital das Oportunidades. "É um investimento desafiador, estamos sendo pioneiros na região, pelo horário, pela ocupação do espaço, mas acreditamos no que foi proposto para a região", diz Leonardo Salgado. Bruno Salabastian complementa: vemos a necessidade de suprir essa demanda de consumo noturno no centro, voltado para a cultura e para a arte. E viemos com essa proposta de um bar para atender esse público 30 + que gosta de música, de cultura e também de comer bem. "Os dados mostram que a gestão está acertando nas iniciativas de fomento ao desenvolvimento econômico. Porque além do recorde de empresas abertas após o período pandêmico chegamos a um nível de pleno emprego, o que significa que estamos vivendo uma economia em constante expansão", diz Adelaido Vila, secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Se considerar março de 2020, início da pandemia, quando a cidade possuía 103.129 empresas constituídas, o crescimento de empresas ativas na Capital chega a 17,77%, demonstrando a resiliência da economia e o espírito empreendedor do campo-grandense mesmo em cenários de adversidade econômica. Para mais informações econômicas de Campo Grande acesse o Boletim Econômico da Sidagro (https://www.campogrande.ms.gov.br/sidagro/downloads/). Os boletins foram criados visando disponibilizar informações dos principais indicadores de mercado e informações socioeconômicas, com foco nos números da Capital das Oportunidades.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS