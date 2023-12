Manual de boas práticas da SAS será modelo para outros munícipios

A Prefeitura de Campo Grande se destaca mais uma vez a nível nacional com ações e boas práticas da gestão. Desta vez, a Central do Cadastro Único, ganhou destaque nacional devido à dinâmica da oferta de serviços à população e ao suporte oferecido aos 21 Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Em visita à Capital nesta segunda-feira (18), os ministros Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, Meio Ambiente e Planejamento, Marina Silva e Orçamento, Simone Tebet, visitaram a Central e receberam o portfólio de ações de sucesso implantadas e desenvolvidas na Rede de Assistência Social do município.

A prefeita Adriane Lopes explica que a política se faz efetiva pela agilidade no atendimento e reforça que o objetivo do documento é ser disponibilizado para que outras cidades possam replicar.

"Os usuários quando buscam nossos equipamentos, eles têm um atendimento imediato, por isso Campo Grande se tornou referência nacionalmente, pensando nisso criamos um mecanismo para documentar as boas práticas, visto que recebemos profissionais de outros estados e cidades do interior buscando conhecer o desenvolvimento da política aplicada em Campo Grande".

Durante a visita, o ministro Wellington Dias, enalteceu o trabalho realizado pelas equipes e ressaltou a importância de documentar as ações para que elas possam ser replicadas em outros Estados.

"Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. Esse documento é muito importante porque ajuda a identificar onde estão os cadastros mais eficientes, pudemos ver que Campo Grande oferece encaminhamento rápido para o acesso às políticas públicas e isso deve ser levado para todas as cidades", pontuou.

Entre as ações de referência, está a criação da primeira escola municipal do Suas no país que oferece capacitação permanente aos servidores, a implementação do Núcleo da Primeira Infância, as premiações nacionais e o atendimento à população em situação de rua, com acolhimento e abordagem através do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), que atua 24 horas, todos os dias da semana em todas as regiões da cidade e oferecendo acolhimento e dignidade.

Outro destaque que compõe o relatório entregue à comitiva, foi o avanço do atendimento na oferta de serviços oferecido no período decorrente à pandemia da Covid-19. "No momento que veio a pandemia os atendimentos não pararam e fomos premiados nacionalmente devido às práticas on-line de atendimento às famílias em vulnerabilidade", enfatizou a prefeita.

Cadastro Único

O Cadastro Único atualmente está disponível para atendimento em 26 unidades, sendo 21 Cras, quatro Centros de Convivência e no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), contemplando as Proteções Sociais Básica e Especial, nas sete regiões do município.

Na Capital, o Cadastro atende em média 8,5 mil famílias por mês. Apenas na Central são realizados, em média, 1,2 mil cadastros mensais, gerando maior eficiência quantitativa e qualitativa dos serviços prestados no âmbito do Cadastro Único no município, contando com uma estrutura física com acessibilidade e comodidade para o atendimento à população.

No total, são 195.890 famílias inscritas, sendo 60.811 beneficiários do Programa Bolsa Família residentes no município. "É importante destacar que o valor pago aos beneficiários do Bolsa gera R$ 42 milhões por mês na economia do município, montante que é gasto pelos beneficiários nos bairros onde residem, fomentando a economia de cada região", pontuou o secretário municipal de Assistência Social, José Mário.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS