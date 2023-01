Mara Betânia aponta política democrática e inclusiva em Campo Grande

Escolhida pela prefeita Adriane Lopes (Patriota) para comandar a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Mara Bethânia Gurgel considera ter diante de si um desafio diferente e instigante, porém perfeitamente ajustado à experiência adquirida em complexas e variadas missões que já assumiu em funções publicas.

Seu perfil, testado nos cargos que já exerceu, aponta sempre para soluções democráticas e inclusivas, exatamente duas das condições mais reclamadas pelos agentes do universo artístuico-cultural de Campo Grande.

A visibilidade popular desta cearense de nascimento e campo-grandense de coração começou a ganhar forma entre os anos 1990-2000, quando se destacou prestando assessoria parlamentar e política. Tem credenciadas habilitações: pós-graduação em Gestão de Cidades e Agronegócios, administração de empresas e MBA graduada em Controladoria e Finanças. Já chefiou a Superintendência de Adminstração e Finanças da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Publica e também presidiu o PSD Mulher de Mato Grosso do Sul.

Até ser nomeada na Cultura, era a adjunta da Secretaria Municipal de Inovação , Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Mara Betânia sabe que precisará estender sua capacidade de interlocução no mais amplo e generoso plano possível. Quer demonstrar que a política pública se direciona pelo fomento, e não pela cooptação das artes e dos artistas. É a partir desse olhar democratizador que ela pretende construir e aprimorar diretrizes, programas e intervenções culturais, com a valorização dos atores de todos os núcleos do segmento.

Semelhante cenário ela desenha para o turismo, entendendo que os caminhos desta área se confundem positivamente com a cultura, uma oxigenando a outra. Ambas operam em escalas sociais poderosamente combinadas para fomentar inclusão social e econômica, desde a geração de emprego e renda à valorização dos profissionais e empreendedores locais, que são prioridades da gestão de Adriane Lopes.

Uma das providências iniciais de Mara Betânia na secretaria será o pagamento dos artistas contemplados pelos editais do Fundo Municipal de Incentivos Culturais (FMIC) e do Fundo do teatro (Fomteatro).