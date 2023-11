Miglioli diz que vai "resolver" algamento na ponte entre o Pênfigo e Colorado

Para acabar com o alagamento próximo à ponte sobre o Rio Anhandui, na divisa entre os bairros Jardim Pênfigo e Jardim Colorado, a Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), disse que irá executar uma obra de drenagem e fazer a limpeza da área.

O titular da Secretaria, Marcelo Miglioli, realizou vistoria no local na 6ª feira (10.nov.23) e informou que a pasta segue em ritmo acelerado para "resover" as demandas da população. “Vamos fazer a limpeza da vala para a água poder escoar e vamos programar, dentro das atividades da nossa equipe de manutenção, a limpeza das bocas de lobo e se precisar vamos alargar a boca de lobo e colocar uma tubulação para resolver o problema desse trecho. Vamos trabalhar sempre buscando agilidade na solução dos problemas dos nossos bairros”.

Marcelo Miglioli assumiu a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Infraestrutura, após a demissão de Domingos Sahib Neto. Foto: Reprodução

O alagamento ocorre numa área de declive logo após o Rio Anhanduí. Com as ocupações e construções irregulares nos terrenos próximos, a água que descia pelos canais de escoamento passou a ser direcionada para a Rua Barnabé Honório da Silva, e com a terra e resíduos levados pela correnteza os bueiros e o canal ficaram entupidos. Agora será feito a limpeza das bocas de lobo e também do canal já existente.

A Prefeitura disse que também fará a retirada do entulho jogado no canal e próximo à ponte.