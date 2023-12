Missa do Galo atrai mais de 3 mil pessoas para celebração na Cidade do Natal

Em mais uma noite de festa na Cidade do Natal, cristãos e fiéis celebraram o amor, a fé e o verdadeiro significado do Natal na Missa do Galo, celebrada pelo Padre Paulo Vital, do Santuário Nossa Senhora da Abadia neste domingo (24). A Missa que começou às 18h deu início a programação da véspera de Natal. Em seguida, às 19h30 a população curtiu ainda mais uma apresentação da parada natalina.

Com o marido e os filhos gêmeos de oito anos, Valéria Junqueira Novaes, ressalta o simbolismo e importância da Missa na Cidade do Natal. "Nós estamos aqui para celebrar o verdadeiro significado do Natal né, o nascimento do menino Jesus. E eu acho que ser celebrada aqui, em um ambiente agradável e com essa temática é muito especial e lindo".

Representando a Sagrada Família, Thais de Moraes e o marido Lucas Martins, levaram o filho Antônio de apenas quatro meses para representar o menino jesus. "É um momento muito especial e importante para nós cristãos, que é o nascimento de Jesus que veio para salvar todos nós, estamos muito emocionados e para nós faz muito sentido ser aqui na Cidade do Natal que é uma representação grandiosa de tudo isso para nossa cidade", pontua.

Presente durante as apresentações, a prefeita Adriane Lopes, também pontuou a importância de celebrar o verdadeiro significado do Natal. "Nós temos levado a magia do Natal, com muita diversão para as famílias da nossa cidade, mas hoje em especial é dia de refletirmos sobre o verdadeiro significado dessa data. O nascimento de Jesus, a comunhão e a família e a fé".

Além da Missa do Galo e da Parada Natalina, as famílias aproveitaram a roda-gigante, os brinquedos infláveis, pula-pula, pista de corrida e outras brincadeiras.

"Eu venho aqui com minha filha desde que abriu, já andei na roda gigante, participei das brincadeiras com ela e hoje estamos aqui nesse dia mais do que especial para celebrar o centro do Natal, que é Jesus. É um momento de celebração, de estar com a família e fazer essa reflexão. Que esse amor de Jesus venha estar cobrindo as vidas de todo mundo, um feliz natal a todos", desejou o gestor de marketing, Willian Oliveira.

Comemorando todos os anos de casados em Campo Grande, o casal Sandra Regina e Antônio Faria contam que deram mais um significado a comemoração de casamento na Cidade do Natal. "Desde que casamos nós moramos fora, mas viemos todo ano comemorar nosso aniversário e o Natal. Isso aqui é fantástico, é muito bem feito, atrai a comunidade. Nós não vemos isso em lugar nenhum e agora ta virando tradição, vamos voltar sempre".

Cidade do Natal

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" terão uma série de programações neste mês com diversas apresentações e atrativos. Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h30 às 22h. Nesta segunda-feira (25), a Cia Habilidoces Espetáculo Magia da Estrela abre as apresentações às 18h30, seguida da apresentação do Grupo Sampri, às 19h45. A Parada Natalina acontece sempre às 21 horas.

A programação do Natal tem o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que estão nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS