Moradores acusam síndica de recolher e entregar gatos domésticos ao CCZ

Moradores do Condomínio Parque Residencial Coronel Afrânio Fialho de Figueiredo, do Jardim Petrópolis, em Campo Grande (MS), procuraram a reportagem do MS Notícias nesta 4ª.feira (22.mar.23) relatando que a síndica do local, chamada Suzana Vitalina, de 40 anos, teria recolhido os gatinhos domésticos dos condôminos e entregado para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

“A síndica do condomínio, na tarde de terça-feira, no caso ontem, chamou o CCZ para recolher todos os gatos que estavam andando pelo condomínio... E ela recolheu de diversos blocos, não só os gatos de rua, mas os que tinham dono e moravam no térreo. Foram muitos gatos levados para o CCZ. Alguns moradores só ficaram sabendo que seu gatinho foi levado para o ccz, porque tinha chip”, denunciou, Luciana Feitosa, de 50 anos.

“Essa síndica passou de todos os limites ontem... No ano que vem terá eleição e nós moradores, já nos reunimos com advogados e com vários outros moradores para tirarmos ela ano que vem”, disse Feitosa que vive no local desde a sua fundação.

Por enquanto, Feitosa disse que estão vivendo com essa realidade: “Não é surpresa que ela não gosta de animais, plantas e árvores”.

De acordo com a moradora, alguns tutores que vivem no local, receberam informe de que os animais que foram levados para o CCZ e que seriam sacrificados. “Então, quem não estava com o gatinho dentro de casa, já foi correndo para o CCZ”.

“Teve algumas vizinhas que tinham o gato microchipado e receberam a informação de logo início..., mas tem gente que não tem condições de microchipar o gatinho e não encontra ele”, observou.

Para capturar os gatos, uma moradora relatou que foi informada por seguranças, que os animais estão sendo dopados com soníferos e levado à uma jaula do próprio CCZ, que estaria numa área do condomínio.

OUTRAS ACUSAÇÕES

Além de contrária aos animais, conforme os moradores, a síndica quem nem vive no Condomínio é apontada como uma verdadeira 'tirana': “Muito abuso de poder, essa síndica se acha a dona do condomínio. Qualquer coisinha já quer mandar multa; o Guarda tirou foto da minha sala só porque tinha um tênis na janela, questionei com ela. A mesma, me falou que se eu voltar colocar o tênis na janela vai me mandar uma multa. Achei muito abuso, uma vez que o tênis estava do lado de dentro, ou seja, dentro da sala (sic)”, reclamou.

Outra moradora relatou que uma câmera de segurança está virada para a porta de sua casa e que Suzana teria se negado a mudar o equipamento de direção. “Eu fui até na Justiça e não deu em nada porque eu não tinha advogado, né? A câmera fica virada para a porta do meu apartamento, isso é totalmente errado, tirando a minha privacidade. Onde passa a porta do meu apartamento lá na TV do condomínio, onde todo mundo observa minha porta... virei a câmera e tomei uma multa. Isso é absurdo, não se pode ter privacidade nem dentro da sua própria casa, porque ficam filmando a minha porta 24 horas no ar. Isso é uma palhaçada, um absurdo e com ela não tem conversa. Ela acha que está acima de tudo. É do jeito dela, pronto e acabou! Eu acho isso totalmente errado na minha própria casa. É um absurdo!”, exclamou a moradora.

Outra inquilina, idosa, estaria sendo despejada do local onde mora. “Eu nunca vi uma coisa dessa. A mulher não tem mais nenhum recurso, despejada! Doente, de idade, desempregada e vai para a rua. A síndica não quer nem saber, vai para a rua!”, narrou.

“Resumindo, ela não respeita ninguém e nessa situação da senhorinha, ela não tem nem compaixão pelas pessoas”, completou outra.

OUTRO LADO

Em razão das situações apontadas, nesta 4ª.feira (22.mar), procuramos Suzana para questioná-la sobre as denunciações. Ela disse que foi eleita sob um regimento interno que proíbe a circulação de gatos pelas áreas comuns do condomínio. “O regimento aprovado pelo condomínio não permite animais soltos em área comum. Só podem ficar nos apartamentos com tela... A recolhida de gatos ocorreu em 3 janeiro e foi uma ação do CCZ, não minha. Foi em razão de uma decisão judicial contra uma moradora aqui que é acumuladora. Ela estava cadastrada como protetora de animais, mas estava mantendo gatos à mais no apartamento”, introduziu.

A síndica negou que que tivesse ocorrido recolhimento em massa de gatos no condomínio na 3ª.feira. “Ontem não teve ninguém recolhendo gastos. Eu recolhi um gato que estava solto. Ele era microchipado. Perguntei se pertencia a alguém e não responderam. Então, levei no CCZ para eles tomarem as medidas cabíveis. Eu sou advogada e tenho 20 gatos, jamais faria uma coisa dessas de pegar os animais dos outros... São tão mentirosos, que nem mentir eles sabem”, rebateu.

Ela sustentou à reportagem, que há 672 apartamentos no condomínio. Na últimas eleição, 199 moradores votaram nela e dois foram contra. Os outros se abstiveram da votação. A eleição ocorreu em outubro de 2022, portanto, Suzana ficará no cargo até novembro de 2024. “Fui reeleita pela 3ª vez. Todos que estão em dia com os débitos podem votar, tem poder de voto, mas poucos participam, essa foi inclusive, a eleição em que tiveram mais votantes”, observou.

Para Suzana, o grupo que está reclamando dela, integraria uma ala de condôminos que estão inadimplentes.

REFUTANDO A SÍNDICA

“Minha mãe não está inadimplente. Minha mãe é dona do apartamento aqui e não deve 1 real para essa mulher. Então, o que ela está falando aí não é verdade. Ela não gosta de animais... faz o terror contra todo mundo aqui! Isso aqui parece um Carandiru. As vezes até no Carandiru eles tinham mais direitos. Aqui é só humilhação e algumas pessoas desrespeitadas e expostos em status no Whats”, disse uma das denunciantes, ao ser informada da posição de Suzana.

Sobre o regimento interno em vigor, que proíbe a circulação de gatinhos em áreas comuns do condomínio, uma das moradoras disse que assinaram sem estar claro do que se tratava: "Os seguranças foram em cada porta e falaram bem assim para a gente: esse é o regimento do condomínio, vocês podem assinar aqui para vocês lerem. Isso que falaram. Não falaram que era o regimento interno, que era para assinar... A gente assinou que a gente estava recebendo um negócio para a gente ler. Não, ela fez sozinha. Ela não chamou ninguém para a Assembleia. A gente assinou porque disseram que era um documento para ler", justificou.

Suzana contra-argumentou a questão do regimento: "Toda assembleia segue um edital de convocação que é fixado na entrada de todos os blocos, para dar publicidade. Nós entregamos os novos regimentos internos, depois da aprovação para todos os moradores que tivemos oportunidade. Inclusive a regra de proibir animais soltos no condomínio já existia desde 1986. Só atualizamos a redação para a condição atual, como revolvimento de dejetos dos animais, uso de guias, instalação de telas nas janelas", apontou a síndica.

"Na concepção deles, a aprovação se deu com a assinatura em porta em porta, mas foi feito em assembleia e depois disponibilizamos a cópia atualizada. Nessa ocasião, entregamos a cópia atualizada para leitura e conhecimento. Eu nem teria essa obrigação, mas sempre prefiro fazer prova de tudo. A desinformação é tão gritante que demonstra o nível de alienação dessas pessoas. Tenho o termo de entrega do novo regimento interno dos 42 blocos em arquivo", sustentou a síndica.

A síndica ainda disse: "O cartório não registra absolutamente nada sem uma conferência severa. [os denunciantes] São pessoas desinformadas e que infelizmente nunca participaram das assembleias e também não querem seguir regras para viver em coletividade. Inclusive, nesse grupo tem uma pessoa que responde por pichação, ameaça e injúria dentro do condomínio. Outras que foram multadas por ofensas e xingamentos a funcionários".

"Uma coisa importante, a aprovação do Regimento foi em 20/04/2022. E fui eleita após a aprovação, em outubro de 2022, com início do mandato em novembro, pelo período de dois anos. 42 blocos, com 672 apartamentos", completou.

No Artigo 17 do regimento aprovado em abril de 2022 há a seguinte determinação: "É proibido a permanência de animais domésticos nas áreas comuns dos prédios, incluindo o hall dos apartamentos e áreas de estacionamento. Será permitido animais de pequeno porte, desde que não perturbem o sossego e a segurança dos demais moradores, ressaltando que a responsabilidade do animal de estimação é exclusiva do seu dono.

Parágrafo primeiro. O morador deverá providenciar o uso de guias e coleiras para o passeio do seu animal de estimação, sendo obrigatório o recolhimento dos dejetos do animal nas áreas comuns.

Parágrafo segundo. No caso dos felinos, o morador deverá providenciar a instalação de telas nas janelas dos apartamentos para que não haja nenhum dano à pintura externa dos blocos e a circulação nas áreas comuns e estacionamento de veículos".