Moradores do Jardim Aeroporto poderão regularizar pendências junto à Emha

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) oferta nesta 4ª.feira (13.set.2023), serviços de renegociação de dívidas, cadastro e atualização cadastral para a população do Jardim Aeroporto. O atendimento será realizado das 8h ao meio-dia, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Albino Coimbra Filho, localizado na Rua Rio Galheiro, nº 470.

Na manhã de 3ª.feira (12.set.2023), equipes da Agência Municipal de Habitação notificaram mais de 600 mutuários, moradores na região do Jardim Aeroporto, que possuem alguma pendência e precisam regularizar sua situação cadastral junto à Emha.

Vale lembrar que as ações visam conscientizar os mutuários inadimplentes de Campo Grande, uma vez que a regularização de dívidas e titularidade dos imóveis é fundamental para que haja a continuidade aos programas habitacionais de interesse social.

“A regularização dos débitos é muito importante, pois nós precisamos arrecadar esses recursos das famílias já selecionadas para oportunizar novas construções e unidades habitacionais para novas famílias”, explica o diretor-adjunto da Emha, Claudio Marques. “Além disso, essas ações são uma oportunidade para que os mutuários fiquem em dia com as renegociações e garanta os descontos previstos em lei com o pagamento em dia”, esclareceu.

EMHA EM AÇÃO

Iniciado no mês de junho, o “Emha em Ação” já ofereceu diversos serviços relacionados à habitação para a população campo-grandense. Só no mês de agosto, foram realizados atendimentos no CRAS São Conrado, CRAS Vila Nasser, CRAS Indubrasil, CRAS “Severino Imperador Pazuelos” Zé Pereira, CRAS Rosa Adri e CRAS Aero Rancho, na Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi do bairro Jardim Noroeste e outros.

A Prefeitura de Campo Grande reafirma o compromisso de trabalhar em prol da habitação de qualidade, garantindo o acesso a moradias adequadas para a população. O evento “Emha em Ação” é uma demonstração desse comprometimento, oferecendo serviços essenciais à comunidade.

Para mais informações sobre a ação e os serviços disponíveis, os interessados podem entrar em contato com a Emha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h pelo telefone (67) 3314-3900.

SERVIÇO

Evento: Emha em Ação

Data: 13/09/2023 (Quarta)

Horário: 8h as 12h

Local: Cras Albino Coimbra Filho

Endereço: Rio Galheiro, 470, Jd. Aeroporto