Movimenta Campo Grande: Prefeitura prepara parques e praças para o retorno das atividades

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, tem intensificado as ações de limpeza e manutenção em parques e praças da Capital, áreas que desempenham um papel crucial nas atividades do Programa Movimenta Campo Grande, um dos maiores programas esportivos da região Centro-Oeste. A atração alcança mais de um milhão de atendimentos em atividades esportivas e de lazer para toda a população.

"Temos essa aceitação em números de atendimentos porquê muitos usuários do programa praticam mais de uma modalidade esportiva. Há campo-grandenses que chegam a praticar até seis modalidades. Com o breve retorno das atividades, previsto para o próximo dia 17, técnicos da Funesp e da Sisep estão constantemente nos parques e praças da cidade para realizar os trabalhos de manutenção desses locais. Temos feito um trabalho periódico em todas as unidades para manter a qualidade de atendimento. Buscamos sempre manter a conservação e estabilidade em dia, para que a população possa desfrutar de um ambiente tranquilo e saudável, em seus passeios e atividades físicas", aponta o diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad.

Nesta semana, equipes da Sisep estão realizando a manutenção no gramado do campo de futebol da Praça Belmar Fidalgo, além da roçada e limpeza no Parque Ecológico do Sóter, onde o trabalho permanece no decorrer da semana.

As equipes estão dedicadas e empenhadas em realizar uma série de serviços essenciais para aprimorar a qualidade desses espaços, como limpeza, a roçagem dos campos, podas de árvores, pintura, serviços elétricos e hidráulicos, soldas, entre outros, que fazem parte do conjunto de ações planejadas para garantir um ambiente seguro, agradável e propício para as atividades físicas e esportivas.

A Fundação mantém parques e praças em todas as sete regiões da cidade, oferecendo uma gama diversificada de mais de 40 modalidades esportivas. O destaque é para o Programa Movimenta, que tem como missão ampliar o acesso ao esporte e lazer, promovendo atividades que contribuam para o desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer nas comunidades.

Nelson Barros, gestor do Parque Jacques da Luz, no Bairro das Moreninhas, fala sobre os trabalhos realizados na unidade, onde nesta semana está sendo feita a troca de 50 lâmpadas. "A manutenção do nosso parque ajuda a conservar melhor as dependências do ambiente. A iluminação ajuda a trazer mais segurança para os frequentadores, além do bem-estar."

O Movimenta Campo Grande não se limita apenas à prática esportiva, mas também busca valorizar a cultura local e oferecer atividades adaptadas às necessidades específicas das diversas comunidades. O programa incentiva um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.

Para participar das atividades nos parques e praças da Fundação, os interessados devem procurar o(a) professor(a) responsável pela atividade no próprio local onde serão realizados os treinos, e verificar a disponibilidade de vagas. A Funesp reitera seu compromisso com a qualidade de vida da população de Campo Grande e convida a todos a aproveitarem os benefícios do Programa Movimenta.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS