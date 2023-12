"Natal em CG é tamanho família" segue até o dia 7 de janeiro na Cidade do Natal

A programação do "Natal de CG é Tamanho Família" continua na Cidade do Natal até o dia 7 de janeiro de 2024, recheada de apresentações e atividades para todas as idades. A abertura do local é às 17h30 com encerramento das atividades às 22h. Nesta terça-feira (26), mais de 3 mil pessoas passaram pelo local.

As programações são divulgadas diariamente. Ontem, por exemplo, o Teatro Cia Chico Maria abriu a programação às 18h desta terça-feira (26) na Cidade do Natal. Em seguida, às 19h, quem comandou a animação foi o grupo de dança Mahila. Para encerrar a programação da noite, às 20 horas se apresentou a banda Ipê da Serra. A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h.

Kelly Barboza Oshiro, foi com o marido e as duas filhas de 6 e um ano pela primeira vez este ano e se surpreendeu. "Não tinha vindo esse ano ainda e está tudo maravilhoso. Estava comentando com meu esposo, é um momento que a gente tem para curtir com a família, de algo que é oferecido pela Prefeitura de forma gratuita, é muito maravilhoso para a gente né, ter esse espaço na nossa cidade", ressalta.

Já nesta quarta-feira (27), a Companhia de Teatro Chico Maria abre a programação às 18h desta quarta-feira (27) na Cidade do Natal. Em seguida, às 19h, quem comanda a animação é a Banda Petros. Para encerrar a programação da noite, às 20 horas se apresenta o cantor Tom Alves.

Camila dos Santos saiu de Terenos para levar o filho de dois anos para passear e se encantar com o papai noel. "É muito legal essa iniciativa da Prefeitura de Campo Grande, porque é completo, tem diversão, brincadeira, apresentação e tudo de graça. Não é todo mundo que tem condição de proporcionar tudo isso para o filho né e o meu está se divertindo muito. Estamos curtindo tudo", completa.

Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel. Além da famosa Parada Natalina, as famílias podem aproveitar a roda-gigante, os brinquedos infláveis, pula-pula, pista de corrida e outras brincadeiras. A programação ainda tem o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas, às 18, 19 e 20 horas.

Franciele da Silva também foi com a família toda. Ela, o marido e os dois filhos de sete e três anos vão todo ano para conferir a programação. "É muito legal, um momento nossa, em família. Campo Grande precisa disso né, um lugar para fazer uma atividade diferente todos juntos".

A prefeita Adriane Lopes ressaltou que as atividades continuam, todos os dias, com apresentações musicais, brincadeiras, parada natalina, casa do papai noel e muito mais. "Nós preparamos uma programação extensa para que todos tenham tempo de curtir a Cidade do Natal, que está de portas abertas até o dia 7 de janeiro", ressaltou.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que estão nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS