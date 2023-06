No José Abrão, Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira será reformada

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou obras de revitalização da Escola Sebastião Santana de Oliveira, no bairro José Abrão, em Campo Grande, e da Escola Dorcelina Folador, no município de São Gabriel do Oeste. No total, serão investidos R$ 9 milhões, na reforma geral, sendo R$ 6,4 milhões na unidade escolar em Campo Grande, e mais R$ 2,6 milhões, na Escola Estadual de São Gabriel do Oeste. A autorização para as reformas foi publicada nesta quarta-feira (07) no diário oficial.

As duas escolas passarão por grandes intervenções, que incluem a substituição de telhados, piso, pintura interna e externa, reforma dos banheiros, fiação elétrica, troca de equipamentos hidráulicos, escoamento pluvial, quadras esportivas, calçamento, entre outras.

Alunos e diretores das instituições de ensino estão empolgados com a novidade. De acordo com o professor Domingos da Luz Nogueira, responsável pela EE em Campo Grande, a reforma já era aguardada com bastante expectativa. “A nossa Escola atende 250 alunos em tempo integral. Não observo grandes transtornos já que o benefício será grande. Durante a reforma, nossas atividades escolares serão transferidas aqui mesmo no José Abrão para uma unidade do Sesi”, afirmou o diretor.

Em São Gabriel, a Escola Estadual Dorcelina Folador, atende cerca de 117 alunos e segundo a diretora, Silvia Fátima Lazzaretti Vianna, a revitalização é muito aguardada. “Está todo mundo numa expectativa muito grande. Quando eu vejo as fotos das escolas reformadas e entregues eu compartilho com os pais e professores, e a torcida agora é para que a nossa Escola fique tão bonita ou até mais quanto essas reformadas. Os alunos sabem que é necessário desocupar o espaço para a reforma, mas eles anseiam pela reforma e que o ambiente fique mais agradável”, conta a diretora.

INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO

O Governo de Mato Grosso do Sul vai entregar até o final de 2024 um investimento de R$ 300 milhões em reformas de escolas da REE (Rede Estadual de Ensino). Atualmente, a Rede Estadual de Ensino conta com 348 escolas, sendo 172 delas com ensino em tempo integral. Ao todo, são atendidos cerca de 185 mil estudantes, somando todas as modalidades de ensino. No modelo de tempo integral, são 32 mil alunos.

O secretário estadual de Educação, Helio Queiroz Daher, defendeu que as reformas vão além do espaço físico. "Sempre entendemos que entregar uma escola vai além do prédio, do tijolo. A gente não entrega apenas uma escola bonita, entrega também dignidade para os nossos estudantes. A gente está entregando também um ambiente que eles merecem estar", enfatiza o secretário.

Daher ressalta que a escola pública é para muitas crianças brasileiras o único ambiente em que comem bem, acessam banheiros adequados e se sentem acolhidas diante de questões e necessidades básicas, e por isso é tão importante um olhar atento para as escolas.