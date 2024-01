Novos diretores eleitos das Emeis passam por formação continuada

Os novos 20 diretores eleitos em dezembro do ano passado das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) de Campo Grande, passam pela primeira formação continuada nesta quinta-feira (25), na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Este mesmo grupo participou no último dia 18 de uma reunião de ambientação, onde os superintendes e chefias da SEMED foram apresentados, além de instruções passadas sobre o funcionamento da Secretaria.

A formação serve para ambientar os servidores em diferentes situações que irão passar nas unidades escolares.

Conforme o Chefe da Divisão de Gestão Escolar da Sugenor (Superintendência de Gestão e Normas), José Augusto da Silva Sobral Filho, hoje acontecem formações pontuais. "São referentes a registro de livro ata, a rotina do diretor escolar, a formação a respeito do conselho escolar, algumas situações que eles vão vivenciar todos os dias e aqui a gente já dá um start para isso".

Segundo a diretora da Emei Maria Cristina Ocáriz de Barros, Patrícia Natália Goettens Matos, localizada no bairro Tijuca, a Emei tem 200 alunos matriculados. "Eu estou aprendendo muito porque eu estava em sala de aula, nem coordenadora era, mas como eu sou muito comunicativa, eu sempre estava lá no meio da direção e eu sabia o que elas faziam, mas eu não fazia, né? Então estou aprendendo. Mas está interessantíssimo, está muito bom mesmo. E o suporte delas, todas as técnicas da Sugenor que sempre estão conversando com a gente, está perfeito".

Na avaliação da diretora Edinéia de Araújo Braga Mela, da Emei Ramza Bedoglin Domingos, situada no bairro Dom Antônio Barbosa, a formação dá respaldo para este início. "A formação está sendo ótima, eles estão dando muito respaldo, tudo que a gente precisa das informações necessárias eles estão passando. Eu estou aprendendo bastante e fora isso eles dão respaldo também. Tem as técnicas no momento que eu preciso e já as procurei várias vezes".

