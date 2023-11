Onda de calor histórica atinge o Brasil e MS tem alerta de 'perigo'

Uma onda de calor intensa está afetando o Brasil, elevando significativamente as temperaturas em várias áreas do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa onda de calor é a quarta experimentada pelo Brasil no segundo semestre deste ano, e tem o potencial de ser ainda mais intensa do que as ondas de calor observadas nos meses anteriores. O calor começou no final da semana passada e deve se intensificar ao longo desta semana, coincidindo com o feriado de 15 de novembro de 2023.

O Inmet emitiu dois novos alertas e aumentou o nível de perigo para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Atualmente, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia, além do Distrito Federal, estão classificados como em estágio de grande perigo. Parte do Paraná, Espírito Santo, sul do Tocantins, sul do Pará e sul do Amazonas também estão em alerta devido às altas temperaturas.

Alguns modelos meteorológicos indicam que os termômetros podem registrar até 47°C entre a região de Corumbá e o Paraguai. Os técnicos do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), entretanto, trabalham com números um pouco menores, ainda assim os termômetros podem chegar a 45°C, o que será novo recorde do ano.

Conforme a nota do Cemtec/MS, “nos dias 10 a 20 novembro os modelos indicam a atuação de um bloqueio atmosférico (sistema de alta pressão atmosférica) que irá favorecer uma intensa onda de calor e as temperaturas podem atingir os 40-45°C”. Além do calor intenso, a previsão indica baixos índices de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%, e não há probabilidade de chuva para os próximos dias.

O meteorologista Vinicius Lucyrio, da equipe de previsão climática da Climatempo, diz que essa onda de calor pode ser mais forte do que a de setembro em termos de duração e abrangência. Ele alerta que recordes mensais para novembro podem ocorrer em Palmas, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Campo Grande.