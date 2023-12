Operação Boas Festas: GCM e PM se unem para reforçar segurança nas ruas da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), em conjunto com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, realizam a Operação Boas Festas 2023 nas sete regiões da Capital. As ações tiveram início no dia 4 de dezembro, porém a formatura de início de apresentação ocorreu nesta segunda-feira (11), na sede do Comando-Geral da PMMS A operação vai até dia 4 de janeiro.

Segundo o titular da Sesdes, Anderson Gonzaga, a operação irá contar com efetivo diário de 70 guardas, 25 viaturas e apoio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que irá trabalhar de forma integrada com os servidores municipais em prol da segurança dos campo-grandenses.

"Esse ano é histórico, já que a GCM está realizando a operação integrada com a Polícia Militar. Foi montado um Centro de Controle Integrado Virtual, instalado no Comando-Geral da PMMS, onde as denúncias, chamados e demais demandas serão direcionadas de forma estratégica para que as equipes da GCM e da PM possam se deslocar mais rapidamente em áreas precisas trabalhando em conjunto", destaca o secretário.

Além do reforço de guardas civis no Centro de Campo Grande haverá a intensificação de patrulhas do efetivo nas sete regiões, principalmente em áreas comerciais. Os trabalhos serão realizados com rondas diversas, blitzes, trabalhos de prevenção e educativos.

"Reforçamos a segurança da população para que todos possam realizar as suas compras e passeios em famílias de maneira segura. Operações como essa se fazem necessárias neste período por conta do aumento do fluxo de pessoas, que tornam esses locais onde possuem corredores de comércios mais vulneráveis e de mais cobiça por parte dos marginais. Por isso, estamos atentos e prontos a atender os chamados", finalizou Gonzaga.

Denúncias e chamados para a GCM podem ser realizadas via 153 e para a PMMS via 190.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS