Os vereadores inimigos do Meio Ambiente em Campo Grande

No dia 27 de outubro, vereadores Otávio Trad (PSD), Willian Maksoud (PTB), Clodoilson Pires (Podemos), Papy (Solidariedade) e Paulo Lands (Patriota) — a maioria com vínculos ao bolsonarismo — rejeitaram um projeto de lei que visava a proteção do Parque dos Poderes em Campo Grande (MS), uma reserva ambiental frequentemente ameaçada pelos poderosos da capital.

A proposição para tombar o complexo de parques na Capital partiu da vereadora Luiza Ribeiro (PT) e dos vereadores Professor André Luís (Rede), Ayrton Araújo (PT), Coronel Alírio Villasanti (União Brasil), Júnior Coringa (PSD), Ronilço Guerreiro (Podemos), Marcos Tabosa (PDT) e Zé da Farmácia (Podemos).

Os cinco homens que barraram a iniciativa, compõem a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Campo Grande. Eles sepultaram a única inciativa que poderia impedir o desmatamento da vegetação nativa na área. Papy relatou o pedido de arquivamento do projeto e teve o apoio unânime de seus colegas da Comissão, que é composta inteiramente por homens.

O pastor Clodoilson Pires assinou o projeto, mas votou contra a sua tramitação e sepultou a proposta na CCJ.

A advogada e ambientalista Gisele Marques considerou a decisão lamentável. Gisele já move uma ação contra o governo de Mato Grosso do Sul para impedir o plano de devastação na região.

PREJUÍZO AMBIENTAL

Lago no Parque das Nações Indígenas soferá assoreamento total com continuidade dos dematamentos no complexo de parque de Campo Grande. Foto: Guilherme Xavier | MS Notícias

Giselle lembrou que, em conjunto com a vereadora Luiza Ribeiro, conseguiu muitas assinaturas para levar o projeto adiante e que o "detombamento" vai contra a vontade da população de Campo Grande. O projeto propunha que edifícios existentes no parque também fossem protegidos pelo tombamento, mas poderiam ser reformados, revitalizados ou restaurados, desde que mantivessem a originalidade arquitetônica.

Caso o projeto fosse aprovado, a área de 285 hectares não poderia ser alterada e a administração pública teria que desenvolver e fiscalizar medidas de proteção para o espaço. Qualquer desmatamento na área delimitada seria proibido. A área do Parque dos Poderes foi objeto de desmatamento pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul para ampliar o estacionamento do órgão, o que gerou controvérsia e denúncias de servidores. Em agosto, um acordo foi fechado entre o MPMS, Imasul e o Governo do Estado para regularizar o desmatamento feito na área sem licenciamento ambiental.

Organizações ambientais, especialistas e ambientalistas alertam que o desmatamento no complexo dos parques vai agravar os alagamentos na Capital. Os córregos e lagos devem sofrer com o assoreamento e desaparecer no decorrer dos anos. Um dos cartões postais da cidade, o lago do Parque das Nações Indígenas, é uma das belezas ameaçadas pela não preservação.