Pais aproveitam programação especial e exaltam organização da Cidade do Natal

A Prefeitura de Campo Grande preparou uma programação especial na Cidade do Natal para receber crianças com deficiência e seus familiares na tarde desta sexta-feira (22). O local foi aberto às 16h para receber as crianças e mesmo com uma rápida chuva, as famílias foram chegando e a programação foi realizada. As crianças aproveitaram o espaço, os brinquedos, a presença de personagens e sonorização adequada.

Os pais e responsáveis elogiaram a organização da Prefeitura pela disponibilidade em abrir o local em horário especial, evitando filas e aglomerações, que podem gerar certa agitação nas crianças.

Oseias Ferreira Gonçalves, de 56 anos, é membro da AMA (Associação dos Pais e Amigos do Autista) e afirma que sempre vai até a Cidade do Natal com a família, pois o lugar é favorável ao autista. Dessa vez, ele também levou a neta de 9 anos e teceu elogios. "Meu filho tem 29 anos e apesar de não querer sair na foto pela timidez, ele gosta. Sempre a gente vem por conta da programação que favorece as pessoas especiais. Gostamos porque neste horário, eles se sentem melhores. É uma boa iniciativa da Prefeitura."

Roberto Maximiano, de 37 anos, levou a filha de 7, tirou fotos na Casa do Papai Noel, passeou na Roda-gigante e aproveitou o brinquedo touro-bravo. "Esse horário especial é show de bola, pois podemos passear de maneira mais tranquila com a garotada. É benéfico a todos."

Durante o passeio, a criançada aproveitou a roda-gigante, os brinquedos infláveis, pula-pula, pista de corrida e se divertiu com diversas propostas de brincadeiras.

Ivanilda Monteiro, de 51 anos, destaca que a filha Sofia, de 10 anos estava ansiosa pela visita na Cidade do Natal. "Ela ficou muito feliz de te tirado a foto com o Papai Noel. Vamos aproveitar para fazer várias fotos e brincar também. A ideia é aproveitar o espaço".

Sandra Rodrigues dos Santos, membro da organização Guardiões Azul e da AMA Campo Grande, aproveitou a ocasião para se divertir com o filho de 8 anos. Ela destaca que o horário especial da Prefeitura é fundamental para as crianças.

"Eu acho esse horário muito especial para eles por conta de menor movimentação, menos barulho. Porque quando é um dia normal, é muito difícil vir com ele, por conta do barulho, da agitação, das luzes. Isso faz com que ele fique agitado, pois são muitas informações, então esse dia especial voltado para eles, eu considero, super importante", diz a mãe.

Pabliane Macedo levou o filho de 5 anos. Ela faz parte de um grupo de mães e disse que soube da programação em conversas com outras integrantes. "Trouxe o Pedro para brincar e ele está adorando."

Marcia Pereira, de 38 anos, afirma que o filho caçula de 11 anos, é especial, por isso o horário foi escolhido para ir com toda a família. "Eu trouxe o caçula e as meninas de 15 e 19 anos também. Para ele, é importante, porque o autismo mesmo sendo em grau menor deixa ele irritado quando tem muita gente e o barulho o deixa bastante incomodado também. Ficamos aliviadas que parou a chuva e vai dar pra ir na Roda-gigante, que ele estava pedindo.

As crianças puderam aproveitar a Cidade do Natal com familiares. Algumas utilizaram crachá de identificação e colar de Girassol. O evento voltado para PCDs (Pessoas com deficiência) diversas e também ocultas, como autismo e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), é uma iniciativa que ocorre todo ano pela Prefeitura.

Cidade do Natal

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" terão uma série de programações neste mês com diversas apresentações e atrativos. Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h30 às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas.

A programação do Natal tem o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que estão nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS