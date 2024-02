Parceria entre a Prefeitura e Anhanguera oferece cursos de capacitação profissional

Com foco na capacitação profissional e empregabilidade, a Prefeitura de Campo Grande, realiza entre os dias 6 a 9 de fevereiro, a primeira edição do Capacita Anhanguera de Campo Grande, evento promovido pelo Centro Universitário Anhanguera (UNAES) e Secretária Municipal da Juventude (Sejuv), de forma gratuita.

A capacitação acontece na sede da universidade. Para se inscrever basta acessar o link: https://sejuvcg-sejuv- anhanguera.cheetah.builderall.com/inscricao

Ao todo, serão oferecidos cursos de Design de Sobrancelhas, Higiene e Manipulação de Alimentos, Vendas, Empreendedorismo, Massoterapia e Introdução a Drenagem Linfática, além das palestras como Psicologia e Orientação profissional. Os participantes receberão certificados com carga horária entre 4 e 15 horas.

"Estamos empolgados com a primeira edição do Capacita Anhanguera e o nosso objetivo é único: criar oportunidades e experiências para a população de Campo Grande, seja no âmbito educacional ou profissional. Queremos impactar a sociedade de maneira positiva a partir desse tipo de iniciativa, gerando possíveis transformações na vida das pessoas", destaca Carla Dal Piva, diretora do Centro Universitário Anhanguera UNAES.

Balcão de vagas

No dia 9 de fevereiro, será realizado o Balcão de Vagas, em parceria com a Sejuv, onde serão cadastrados currículos para mais de 50 oportunidades de emprego nas áreas de vendas, operação, administração e liderança e mais de 30 oportunidades de estágios na área de engenharia, administração, contábeis e educação.

Mais informações pelo WhatsApp (67) 99271-4848.

Serviço:

I Capacita Anhanguera

Data: 6 a 9 de fevereiro

Horários: 19h às 22h (06 a 08/02) e 08 às 12h (09/02)

Local: Centro Universitário Anhanguera UNAES

Endereço: Avenida Gury Marques, 3203, Vila Olinda, Campo Grande MS, 79079-005

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS