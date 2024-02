Parktec Campo Grande realiza 1º encontro de Planejamento Participativo e Colaborativo

O Parque Tecnológico de Campo Grande (Parktec CG) realizou seu primeiro encontro de Planejamento Participativo e Colaborativo nesta quarta-feira (7). A reunião contou com a participação de autoridades da cidade e representantes de instituições e empresas locais, cujo tema central foi a criação de um plano de ação para divulgação e desenvolvimento do projeto.

Catiana Sabadin, Subsecretária de Gestão e Projetos Estratégicos, e Pedro Spíndola Sabadin, Secretário Adjunto de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, conduziram a abertura para destacar a importância dos esforços conjuntos para a divulgação acessível da inovação, tecnologia e conhecimento à população da região de Campo Grande.

Para o coordenador do ParkTec CG, Deivid Machado, o planejamento estratégico não é apenas uma mera formalidade; é uma jornada emocionante para desvendar o que já se conhece, reunir dados e insights para antecipar o futuro de maneira organizada e preditiva. "Este evento foi um marco, demonstrando o compromisso do ParkTec CG em moldar um futuro brilhante e inovador para a região, em parceria com as mentes mais brilhantes e visionárias do setor", ressaltou.

Com a missão de fomentar a colaboração entre empresas, startups, instituições de ensino e especialistas do setor, o Parque Tecnológico de Campo Grande reconhece a importância do engajamento popular para conduzir suas atuações.

"O evento de alinhamento e planejamento estratégico foi de fundamental importância para conhecer o ambiente e os atores que estão envolvidos no processo de desenvolvimento de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul", professor de computação da IFMS, Jiyan Yari.

Planejamento Estratégico é planejar o que se conhece, possuir dados para prospectar futuros de forma organizada e preditiva.

O Comitê Gestor do Parktec CG afirma que o envolvimento da comunidade é fundamental para fortalecer a economia local e regional, contribuindo com o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação do município e seus arredores.

Para isso, o Comitê Gestor do Parktec CG incentiva a comunidade a contribuir com seu ponto de vista sobre atividades relacionadas ao mercado da inovação em Campo Grande.

Os interessados em participar e contribuir com sua opinião podem acessar este link e preencher o questionário.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS