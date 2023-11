ParkTecCG impulsiona desenvolvimento tecnológico na Expedição da Rota Bioceânica

Equipes Técnicas do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (ParkTec CG) participam da terceira edição da Expedição da Rota de Integração Latino-Americana (RILA) com intuito de impulsionar o desenvolvimento tecnológico a partir da Rota Bioceânica. Integrantes das secretarias da Prefeitura de Campo Grande, assim como o ParkTec e Sidagro, seguem na expedição visando atestar as previsões econômicas da Rota. Eles devem apontar todo o processo aduaneiro, alfandegário e de desembaraço que os produtos exportados passam até chegar aos portos de Iquique e Antofagasta, no Chile.

O Parque Tecnológico é um hub de inovação e excelência que impulsiona o avanço tecnológico, pesquisas de ponta e o crescimento econômico, que são projetos prioritários da atual gestão municipal de Campo Grande, o qual é o desenvolvimento econômico da Capital, além das novas possibilidades comerciais que surgem a partir da Rota Bioceânica e as Rotas de Integração Latino-Americanas (Rilas), para o município.

Os desafios serão apresentados no 4º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico Capricórnio, em Iquique, reunindo autoridades dos quatro países. A prefeita Adriane Lopes também cumpre agenda oficial no país vizinho e destaca a importância da participação dos técnicos da Prefeitura na expedição.

"Nossos técnicos de Campo Grande vão avaliar as possibilidades comerciais da Rota Bioceânica, que já estão sendo trabalhadas há alguns meses, e isso inclusive culminou na instalação de um escritório chileno em Campo Grande. As equipes da Prefeitura vão avaliar as perspectivas e colocar em prática também o Parque Tecnológico, que tem interesses na Rota Bioceânica, assim como a Sidagro, possui interesses econômicos e no escoamento de produção para a Ásia. Já recebemos as delegações aqui por inúmeras vezes, mas agora chegou a hora de mostrar nosso interesse no Chile", ressaltou a Prefeita.

"A nossa Capital possui quase um milhão de habitantes e um PIB superior a R$ 30 Bilhões e nós pretendemos avançar ainda mais, a partir do posicionamento geográfico da nossa cidade, com as possibilidades que surgem com as Rilas", completou Adriane Lopes.

Os técnicos do ParkTec CG vão avaliar, juntamente com os demais profissionais das outras secretarias, todo o ecossistema da Rota Bioceânica, discutindo também o planejamento estratégico para implementar as ações mais positivas para a Capital.

O fato do Parque Tecnológico estar conectado com as universidades, empresas de iniciativas privadas e outros órgãos governamentais, demonstra que a participação deles na Expedição na Rota Bioceânica é fundamental, pois garante também a promoção de processos de desenvolvimento econômico, num trabalho conjunto em pastas como a Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico (Sidagro), tendo como resultados futuros a mudança da matriz socioeconômica da Capital.

"Finalizando essa obra, possivelmente as transações serão mais rápidas e mais simples, mas nós estamos avaliando a rodovia que vai interligar Campo Grande ao Chile, estamos vendo também possibilidades como hidrovia, ferrovia e aérea. Estamos trabalhando para ativar o Porto Seco de Campo Grande, para que as cargas saiam daqui e sejam desembaraçadas da nossa Capital. Estamos avançando e trazendo essa rota para gerar novos empregos, fomentar a economia e o desenvolvimento sustentável da nossa cidade", declarou a prefeita Adriane, que irá conhecer polos empresariais na Zona Franca de Iquique, cumprir compromissos políticos e trabalhar também na possibilidade turística de ter um voo direto de Campo Grande para o Chile.

O ParkTec CG, além de ser um espaço físico onde empresas, centros de pesquisa, universidades e outras instituições se reúnem para promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação, trazendo de negócios para a cultura empreendedora e o desenvolvimento econômico de Campo Grande e de toda a América Latina, também é um ambiente de conexão. Por isso, é importante fazer parte da expedição da RILA.

O espaço físico do ParkTec CG fica localizado na Av. Rachid Neder, 760.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS