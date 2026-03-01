PF reforÃ§a sistema antidrone durante COP15 em Campo Grande

A PolÃ­cia Federal intensificou o esquema de seguranÃ§a aÃ©rea durante a COP15 da ConvenÃ§Ã£o sobre EspÃ©cies MigratÃ³rias, realizada em Campo Grande (MS).

A medida mira o uso irregular de drones nas Ã¡reas do evento.

Segundo a PF, o trabalho inclui monitoramento, detecÃ§Ã£o e eventual neutralizaÃ§Ã£o de aeronaves nÃ£o autorizadas.

As aÃ§Ãµes fazem parte do plano geral de seguranÃ§a da conferÃªncia.

Equipes tÃ©cnicas atuam no rastreamento de sinais e no controle de frequÃªncias.

O objetivo Ã© identificar voos irregulares antes que representem risco.

Caso um drone nÃ£o autorizado seja detectado, um protocolo especÃ­fico Ã© acionado.

Entre as medidas previstas estÃ£o a interferÃªncia no controle do equipamento e a identificaÃ§Ã£o do operador.

Dependendo da situaÃ§Ã£o, tambÃ©m podem ser adotadas providÃªncias legais.

A PF orienta que o uso de drones na regiÃ£o siga as regras vigentes.

O espaÃ§o aÃ©reo pode ter restriÃ§Ãµes temporÃ¡rias durante o evento.

A conferÃªncia reÃºne autoridades e delegaÃ§Ãµes de 136 paÃ­ses na Capital sul-mato-grossense.

Segundo a corporaÃ§Ã£o, o controle dessas aeronaves Ã© considerado essencial para evitar incidentes e garantir o andamento da programaÃ§Ã£o.