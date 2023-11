Plataforma Cultural recebe feira vegana especial de Natal neste domingo

Neste domingo (26) acontece a II Feira Vegana Natalina, na Plataforma Cultural. O evento é uma realização do núcleo da Sociedade Vegana Brasileira em Campo Grande em parceria com a Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O evento contará com muita comida vegana, atrações culturais e diversão garantida para toda a família.

No evento, serão comercializados alimentos e cosméticos veganos, além de peças de vestuário e artesanatos. Os visitantes também poderão participar de aulas de dança com o professor Marcos Aquino, às 10h e de yoga, com a professora Fabrícia, às 17h.