Prazo para solicitação da primeira remessa do passe do estudante termina neste domingo (14)

O prazo para solicitar o passe do estudante se encerrará neste domingo (14), para a primeira remessa, cuja entrega está programada para o dia 01 de fevereiro. Para a segunda remessa, o cadastro estará aberto de 15 a 28 de janeiro, com entrega prevista para 12 de fevereiro. Já a solicitação da terceira remessa pode ser feita entre os dias 29 de janeiro e 11 de fevereiro, com a entrega dos passes marcada para o dia 26 de fevereiro.

O processo de cadastramento é realizado através do portal https://passe.campogrande.ms.gov.br/, onde é necessário inserir CPF e foto digital, seguindo as instruções indicadas. Alunos que não foram beneficiados em anos anteriores devem se dirigir pessoalmente a um terminal urbano de transbordo ou à Central de Atendimento do Consórcio Guaicurus, na Rua 25 de Dezembro, 924, 2º andar, Bairro Jardim dos Estados. Lá, é preciso realizar o pagamento no valor de três tarifas vigentes para iniciar a inscrição.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) destaca a importância de estar atento às datas, ressaltando que quanto antes o aluno realizar o cadastramento ou recadastramento, mais rápido terá o passe em mãos. Em 2023, 34 mil estudantes foram beneficiados com o passe.

Podem solicitar o passe do estudante alunos do 1º, 2º e 3º graus, cursos técnicos profissionalizantes de nível médio subsequente, do ensino das redes públicas e particulares, desde que estejam devidamente matriculados conforme a lei e residam a uma distância igual ou superior a 2 mil metros da unidade em que estão matriculados, seguindo o traçado das vias públicas.

O estudante tem o direito de optar por no máximo 6 linhas diferentes, que atendam ao itinerário residência/escola e escola/residência. São consideradas linhas os terminais e as estações de embarque rápido Peg Fácil. O aluno tem direito a no máximo 2 viagens diárias para deslocamento residência/escola e escola/residência, entendendo-se como cada viagem um acesso ao bloqueio eletrônico, a catraca, existente no ônibus, terminal de transbordo e estações de embarque rápido Peg Fácil, sendo que um novo acesso ao bloqueio eletrônico somente será validado depois de decorridos, no mínimo, 30 minutos.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS