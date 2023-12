Prefeita Adriane Lopes e Cônsul-Geral da Itália discutem parcerias e intercâmbio cultural

A prefeita da Capital, Adriane Lopes, se reuniu com o Cônsul-Geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara e com a diretora da Didática, Monica Faggionato, em seu gabinete no Paço Municipal. O encontro ocorreu nesta semana e o Cônsul propôs a viabilidade de parcerias no setor de negócios e também o intercâmbio cultural, envolvendo estudantes nas Escolas Municipais de Campo Grande. Na oportunidade, a chefe do Executivo também apresentou os potenciais econômicos do município, tendo como projeto prioritário, além da educação, o desenvolvimento econômico.

"Nós estamos aqui, de braços abertos, para recepcioná-los. Estamos vivendo um momento muito oportuno na nossa Capital, possibilidades que surgem a partir da Rota Bioceânica e das Rotas de Integração Latino-Americanas, que já estão mudando a matriz econômica de Campo Grande e tornando a nossa cidade na Capital das Oportunidades. Acredito que essa proposta vem ao encontro das nossas ações, que estão focadas no desenvolvimento econômico, com um olhar especial para educação", destacou a prefeita.

Em 2024, será comemorado os 150 anos de imigração italiana no Brasil. Segundo o Cônsul, cerca de 30% dos habitantes de Mato Grosso do Sul possuem origem italiana.

"Tudo que escuto sobre Campo Grande é música para os meus ouvidos. Temos, de verdade, a ideia de intensificar as relações com o Mato Grosso do Sul. Temos interesse em conhecer os setores mais importantes, mais prioritários para o desenvolvimento local e podemos nos organizar com empresas italianas. Outra ideia é trazer mais a cultura, a língua italiana e trabalhar com as escolas municipais", pontuou o Cônsul.

Além das autoridades da Itália, também participou da reunião o secretário de Governo e Relações Institucionais, João Rocha.

O Cônsul é Graduado em Economia e Negócios na Universidade de Roma "La Sapienza". É diplomata de carreira desde 1998, e desde fevereiro de 2022 é Cônsul-Geral de Primeira Classe em São Paulo (Brasil).

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS