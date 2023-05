Prefeita Adriane Lopes entrega mais duas academias ao ar livre

Prezando pela saúde e bem-estar da população, a Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta quinta-feira (18), mais duas academias ao ar livre nas regiões da Vila Fernanda e Alves Pereira. Esta é a sétima entrega do ano, das unidades que fazem parte do Programa Movimenta Campo Grande, que atende as sete regiões da Capital.De acordo com a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), até maio deste ano, famílias dos bairros Campo Belo, Carandá Bosque, Jardim das Hortênsias, Piratininga e setor 4 do Aero Rancho receberam a instalação dos equipamentos.

A aposentada e moradora da Vila Fernanda, Elizete Geraldo Gomes, comemorou a chegada da academia. “A gente fica muito feliz com essa entrega, nós estávamos precisando muito, principalmente nós aposentados que precisamos nos exercitar, ter uma vida mais saudável, desenferrujar”, brinca.

As instalações recebem aparelhos de academias como simulador remo duplo; Supino, rotação duplo vertical, voador peitoral com voador dorsal, máquina abdominal, rotação vertical duplo diagonal, remada, simulador remo individual e simulador cavalgada duplo.

Com esta nova academia, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) completa 74 unidades instaladas. As áreas de lazer estão localizadas por toda a Capital, dentro das sete regiões da cidade, e nos dois distritos.

Em seu pronunciamento, a Prefeita Adriane Lopes destacou a importância da criação e revitalização de espaços destinados à prática esportiva e atividades físicas. “Nós sabemos que o esporte e a atividade física muda a vida das pessoas e temos investido, levando não só as academias, mas revitalizando as praças e o Programa Movimenta Campo Grande para todas as regiões, envolvendo todas as gerações e criando atividades nos bairros”.

Todas as academias instaladas pela Prefeitura, possuem adesivos com informações para acesso a um QRcode com orientações do uso de cada aparelho, por meio de vídeo. Este procedimento de acesso à rede eletrônica é uma parceria com a Agência Municipal de Tecnologia (Agetec).

No Alves Pereira, a também aposentada e cadeirante Luzinete Brandão, já aproveitou para experimentar os aparelhos que além de saúde, trazem inclusão. “Eu fico muito feliz e até surpresa que tenham aparelhos que eu possa usar. Com certeza vai melhorar muito minha qualidade de vida”, afirma.

O líder comunitário Tony Gol ressalta que a transformação no espaço muda a vida da comunidade, garantindo atividades desde os pequenos no campo de futebol até os idosos no exercício na academia ao ar livre. “Nós temos buscando mecanismos de investir na saúde, bem-estar e qualidade de vida dos moradores dessa região e a Prefeitura tem nos proporcionado essa inauguração hoje, enche nosso coração de gratidão e planos para muitos projetos futuros”, conta.

As academias pertencem ao Movimenta Campo Grande, e têm o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.