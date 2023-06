Prefeita Adriane Lopes fará a maior entrega de ônibus novos em 10 anos

A Prefeitura de Campo Grande anunciou na tarde desta quarta-feira (14) a chegada de 71 novos ônibus para renovação da frota do transporte público coletivo. A entrega dos veículos é a maior dos últimos dez anos e faz parte conjunto de melhorias no transporte da Capital.

“Desde que assumimos a gestão há mais de um ano estamos buscando meios de viabilizar e melhorar a oferta do transporte da Capital. Essa é a maior aquisição dos últimos dez anos, certamente irá promover mais conforto, agilidade e segurança para os usuários desse serviço. Isso vem ao encontro com o nosso projeto prioritário, que é realizar melhores entregas para os moradores da nossa Cidade”, pontuou a chefe do executivo Municipal.

A entrega representa substituição de 15% do total de 473 veículos e é prevista em contrato para idade média de cinco anos. Em maio foram emitidos 2,7 milhões de bilhetes.

Do total, 21 novos ônibus já estão na Capital e os demais em fase de acabamento na fábrica da Marcopolo, em São Mateus (ES), sendo entregues até o dia 29 de junho. Todos os ônibus possuem acessibilidade e serão incorporados as linhas conforme cronograma da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

“Nós realizamos diariamente o cálculo de reforço nos horários de pico em determinados locais da cidade, que muda conforme as atividades, calendário da cidade e etc. Esses novos ônibus vão atender diversas linhas em toda cidade substituindo a frota antiga já esse mês”, acrescenta o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno.

A entrega faz parte de um conjunto de melhorias que estão sendo promovidas no trânsito de Campo Grande. A Prefeitura já está em processo para abertura de licitação para conclusão das reformas dos terminais Bandeirantes, Guaicurus e Júlio de Castilho com a finalização da fase de acabamento e reforma total dos terminais General Osório e Nova Bahia.

“Essa também é a primeira vez que os nove terminais vão ser totalmente reformados, a parte de acessibilidade, banheiro, bebedouro, hidráulica, elétrica, tudo. Estamos fazendo essa entrega aqui hoje, mas estamos trabalhando de forma coordenada para a melhora do transporte coletivo e do trânsito da nossa cidade, melhorando a mobilidade, o conforto e estimulando o usuário ao transporte coletivo, melhorando também o transito e a qualidade de vida do cidadão”, concluiu Adriane.