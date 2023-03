Prefeita Adriane Lopes mobiliza equipes para recuperação e levantamento de danos após chuvas

A prefeita de Campo Grande , Adriane Lopes, mobilizou equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e da Defesa Civil desde o último sábado (11), para levantamento dos danos provocados pela chuva do final de semana. Além de monitorar a situação durante todo o fim de semana, as equipes percorrerem os bairros mais afetados na manhã desta segunda-feira (13), para limpeza, recuperação e levantamento de danos.

No Bairro Chácara dos Poderes, está sendo realizada a limpeza e desobstrução do local, para colocação do material de nivelamento da voçoroca na estrada SE1. Além da correção das caixas de contenção da bacia na rua de cima, a NE2. A Defesa Civil também está no local para apoio e levantamento.

A via continua interditada pela Agetran. A rota alternativa é pela Rua Água Azul. “Está sendo o processo de recuperação dessa área aqui na Chácara dos Poderes, considerando o volume de chuva no final de semana. As equipes estão trabalhando para corrigir essa situação com a limpeza da erosão e colocação do material adequado e a correção das caixas de contenção da rua de cima, que não foram capazes de segurar a água e o volume de chuva”, explica o secretário-adjunto da Sisep, Enéas Netto.

“A gente pede que a população tenha um pouco de paciência. São problemas que nós temos durante esses períodos de chuva, mas que estamos buscando soluções para que sejam resolvidos o mais rápido possível”, pontua Adriane.

Prefeitura de Campo Grande reforça que tem trabalhado ininterruptamente para atender às demandas por manutenção das vias públicas que se intensificaram neste período de constantes chuvas. Toda e qualquer reclamação sobre pontos de alagamento, buracos no pavimento, necessidade de encascalhamento e patrolamento, que chegam através dos canais de comunicação da prefeitura FALA CG 156 (App, telefone,presencial), provoca o envio de equipes da Sisep para avaliação do problema e a consequente calendarização para o reparo ou manutenção da via em questão.

O cronograma para atendimento das demandas é determinado por critérios técnicos e logísticos que orientam a prioridade e emergência de cada caso. No entanto, todos serão atendidos no mais curto prazo possível, sempre observando o cronograma e os critérios técnicos mencionados

As obras do Bairro Chácara dos Poderes serão realizadas de forma emergencial, com recursos e estrutura da própria Secretaria.

A Prefeitura orienta ainda a população a buscar auxílio por meio da Central de Atendimento 156. As equipes estão preparadas para registrar as demandas e enviar aos órgãos responsáveis pela execução do serviço. A Central 156 funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 21h e aos sábados das 8h às 12h.