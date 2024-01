Prefeita cede a pressão e dará posse à 40 conselheiros tutelares (vídeo)

A prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP) cedeu a pressão e decidiu dar posse a 40 Conselheiros Tutelares aprovados para cargos no municípios. A gestora comprometeu-se em empossá-los às 15h desta 4ª feira (10.jan.24).

Segundo comunicado em coletiva à imprensa na manhã desta 4ª feira, a cerimônia de posse deve ocorrer no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).

Apesar de admitir o grupo, a chefe do Executivo ainda não tem um prédio para abrigar a nova equipe.

O município destinou 40 vagas para conselhos, sendo 25 para os já existentes e 15 para 3 novos prédios. Apesar disso, dois dos três prédios têm o prazo de 90 dias para ter obras finalizadas. O terceiro deve ser alugado, mas ainda não foi citado em que local ficará.

De acordo com a prefeita, a os profissionais começam a trabalhar na 5ª feira (11.jan), e, por hora, serão alocados em dois prédios públicos do município desocupados para atender a demanda. Num vídeo em rede social, Lopes alega que era intenção do município dar posse, mas que a ausência de sedes gerou um impasse. A prefeita também explicou os próximos passos da medida. Eis os vídeos:

A distribuição dos conselheiros será feita pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, em parceria com o Poder Executivo.