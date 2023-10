Prefeita de Campo Grande busca recursos para infraestrutura e parcerias em Brasília

Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, visitou a Bancada Federal de Mato Grosso do Sul em Brasília, na 3ª feira (17.out.23), a fim de obter recursos para infraestrutura, drenagem e pavimentação em várias áreas do município. Além disso, ela procurou possíveis parcerias para aquisição de equipamentos de saúde e ambulâncias e disse que discutiu temas relacionados à Educação.

Durante Lopes disse que articulou pela aquisição de equipamentos para unidades de saúde, a construção de praças e a expansão da malha cicloviária do município. A prefeita destacou as potencialidades da capital, incluindo a inauguração do Parque Tecnológico (ParkTec CG) e as oportunidades comerciais geradas pelas Rotas de Integração-Latino-americanas e a Rota Bioceânica.

“A oferta de serviços está na Capital, então conseguimos, através de estudos, evidenciar a importância de Campo Grande para as Rilas. Recebemos diversas delegações de países da Europa, da América Latina e outras localidades, que já demonstram interesses comerciais na nossa cidade e no Mato Grosso do Sul, onde já estabelecemos contatos. Na Capital, após a abertura do escritório internacional da Prefeitura, o Chile também inaugurou recentemente, no mesmo prédio, um espaço de negócios e tratativas. Tudo isso já transforma a Capital de Mato Grosso do Sul e acreditamos que tudo isso vai impactar a região Central do Brasil”, apontou Adriane Lopes.

Lopes reniu-se com o líder da bancada federal sul-mato-grossense, Vander Loubet (PT) e dentre outros deputados federais.