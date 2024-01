Prefeita e governador unem forças para melhorar a mobilidade urbana

Na quarta-feira (24), foi realizada uma reunião estratégica entre Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, e Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, para reforçar a parceria entre autoridades municipais e estaduais. A reunião teve como objetivo reforçar a colaboração e potenciar os projetos previstos no Plano Diretor de Mobilidade e Transportes.

As iniciativas discutidas na reunião reflectem um compromisso conjunto para melhorar a infra-estrutura urbana, o que melhorará significativamente a vida dos cidadãos. Os mutirões terão foco em transporte público e investimentos na capital.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do alinhamento das equipes técnicas e do compartilhamento dos estudos existentes sobre transporte público e mobilidade urbana para modernizar o sistema. A prefeita acredita que o Estado é um ator vital na modernização do transporte público, visto que a capital cresceu e avançou significativamente. Como tal, é altura de discutir estas questões relevantes com o Governador e avançarmos juntos.

Em resposta, o governador Riedel destacou o encontro com a prefeita Adriane Lopes como uma oportunidade para alinhar estratégias para impulsionar o desenvolvimento de Campo Grande. A mobilidade urbana é um assunto de grande interesse para a sociedade porque impacta diretamente a vida da população. O Governador tem, portanto, o prazer de iniciar negociações sobre um novo modelo de parceria que proporcionará melhores resultados para quem utiliza este serviço.

A prefeita da Capital ressaltou que a modernização do transporte coletivo é uma iniciativa crucial para aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos e atender às necessidades decorrentes da expansão e crescimento de Campo Grande.

Plano Diretor de Mobilidade

Recentemente atualizado, o Plano Diretor de Mobilidade e Transportes da cidade traz informações abrangentes como revisão da rede cicloviária com propostas e intervenções, estudos de pedestres, pesquisas complementares sobre origem/destino do transporte público, pesquisas de ocupação, pesquisas de satisfação dos usuários e velocidade e atrasar a pesquisa.