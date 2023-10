Prefeita entrega telhas, lonas e cestas básicas à famílias afetadas pelas chuvas

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), distribuiu nesta 6ª feira (20.out.23), telhas, lonas e cestas básicas para moradores da Homex, no Bairro Jardim Centro Oeste.

Os mantimentos e materiais foram destinados às famílias afetadas pelo temporal com ventos que chegaram a 75km/h na 5ª feira (19.out.23).

Lopes foi pessoalmente vistoriar a condição dos campo-grandenses em vulnerabilidade social na comunidade.

O corpo técnico da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha), composto por engenheiros e arquitetos, estiveram junto às famílias, para avaliar, caso a caso, os danos mais severos e realizar a entrega de telhas e lonas às famílias da comunidade Homex e do loteamento Village Vitória.

Essa é a primeira ação de entrega de materiais através do CGSustentável, aprovado e sancionado em julho deste ano pela prefeita Adriane Lopes por meio da Lei n. 7.084, o programa visa oferecer apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social devido às condições precárias de moradia, além de atender a entidades assistenciais, religiosas, esportivas e prédios públicos através do Banco de Material de Construção Solidário e Sustentável.

“Nós estamos atendendo cerca de 70 famílias da comunidade Homex que foram afetadas pelo vendaval, estamos com 22 máquinas, mais de 23 caminhões e 400 homens atuando em várias frentes por toda Campo Grande. De ontem para hoje foram mais de 57 atendimentos durante a madrugada e vamos seguir atendendo até terminar essa ação”, enumerou a Chefe do Executivo municipal durante coletiva à imprensa nesta sexta.

Após forte chuva, Emha entrega telhas e lonas através do programa CGSustentável.

“Acompanhei a prefeita durante a madrugada de ontem, auxiliando na retirada das árvores que estavam obstruindo as ruas de Campo Grande após o temporal que atingiu a nossa cidade. Hoje pela manhã, realizamos a entrega de telhas e lonas através do programa CGSustentável para aquelas famílias que tiveram suas residências afetadas”, explicou o diretor-adjunto da Emha, Claudio Marques Junior.

A SAS também está acompanhando as necessidades da população por meio dos CRAS distribuídos na cidade, como o CRAS Vila Gaúcha, que enviou equipes para atender as famílias do Portal Caiobá.

SERVIÇO

O Banco de Material de Construção Solidário e Sustentável recebe, armazena e redistribui gratuitamente as seguintes matérias-primas de construção civil:

Resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras, processados para reuso;

Materiais de construção adquiridos pelo próprio Município de Campo Grande, Fundo de Urbanização de Áreas Faveladas (FUNAF);

Doações de empresas, entidades não governamentais e da comunidade em geral.

A doação dos materiais de construção em boas condições de uso pode ser feita de segunda a 6ª feira, das 7h30 às 17h na sede da Emha, localizada na Rua Iria Loureiro Viana, 415, no bairro Vila Glória.

Para mais informações sobre este ou outros programas da agência: (67) 3314-3900.