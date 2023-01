Prefeita entrega veículos e equipamentos para Conselho Tutelar e Centro Dia

A prefeitura de Campo Grande realizou sexta-feira (27), a entrega de equipamentos como TV’s e veículos para Conselho Tutelar e Centro Dia, com intuito de reforçar a agilidade e conforto no atendimento. Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), foram entregues um veículo Fiat Cronos para o 4º Conselho Tutelar da região Bandeira, além de um kit contendo uma TV 50 polegadas e cinco computadores completos.

O veículo e os equipamentos foram enviados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Divulgação



Também foi entregue um Chevrolet Spin Premier, adquirido com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, que é gerido pela SAS. O veículo será utilizado pelo Centro de Referência para Pessoas com Deficiência e suas Famílias (Centro Dia PCD), localizado no bairro Vilas Boas, e visa a otimização dos processos de trabalho dos profissionais da unidade e o transporte dos 95 usuários com deficiência atendidos no local.

Durante a entrega das chaves, a prefeita Adriane Lopes ressaltou a evolução da política de atendimento às pessoas em vulnerabilidade. “Desde o início da gestão avançamos a cada dia. Quando assumimos em 2017 os Conselhos Tutelares estavam em uma situação difícil, mas já naquela época o primeiro passo foi dado e estamos em uma construção ao longo desses anos, equipando e buscando melhorias para a política de assistência social e também para os Conselhos. Cada um desses profissionais tem a sua importância na construção das políticas públicas, ajudando Campo Grande a ser referência para o Brasil”, disse.

O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, agradeceu a parceria e o empenho da gestão em acompanhar as demandas do setor. “Somos muito gratos por essa dedicação da Prefeita, que sempre teve a visão humanitária. Ainda virão outros kits para os demais Conselhos e faremos essas entregas também”, afirmou.

Para a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Maria Christina Gomes de Oliveira, a entrega dos veículos e equipamentos valoriza a rede de apoio às pessoas em vulnerabilidade. “Trabalhamos juntos para fortalecer esses profissionais que estão em campo, por isso agradecemos a sensibilidade da prefeita em contribuir e agregar com esse trabalho”, pontuou.

A coordenadora do 4º Conselho Tutelar, Gleise Melo, enfatizou que o investimento reflete diretamente no sucesso das ações. “Nossa missão é zelar pelos direitos violados das crianças. Essa estrutura ajuda a deixar as políticas públicas mais ágeis”, destacou.

Divulgação



Atendimento

Os veículos já estão emplacados e adesivados, prontos para uso imediato. Um detalhe importante que irá reforçar a segurança das crianças transportadas pelo veículo entregue ao 4º Conselho Tutelar, é uma cadeira para crianças de até 36 quilos, também enviada junto com o veículo. O dispositivo, acoplado no banco traseiro, é uma exigência da legislação de trânsito.

Já a Spin Premier enviada ao Centro Dia PCD dispõe de sete lugares e vai agilizar o transporte dos usuários da unidade, que conta também com uma van de 15 lugares. O novo veículo ainda irá atender a demanda dos profissionais, além de contribuir com o transporte das pessoas que frequentam o Centro Dia e são atendidas em entidades e órgãos parceiros da Rede Municipal de Assistência Social.

O local conta com uma equipe multiprofissional que oferta orientações, encaminhamentos para outros serviços e cuidados pessoais que visam promover a qualidade de vida, autonomia e independência. Há ainda um serviço de locomoção que busca as pessoas que não tem como ir para a unidade e que agora recebeu reforço com o novo veículo.

“Estamos muito felizes com essa aquisição porque significa mais conforto para nossos usuários”, enfatizou a coordenadora da unidade, Ninfa Antônia Fernandes Gonçalves.

A solenidade de entrega dos veículos e equipamentos contou com a presença de profissionais e superintendentes da SAS, secretários da gestão e representantes do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e conselheiros tutelares.