Prefeitura abre 200 vagas para cursinho preparatório ao vestibular

Estão abertas as inscrições para o Prepar@JUV, cursinho preparatório para vestibular voltado para as provas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, promovido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). As aulas terão início no dia 07 de novembro e para se inscrever, basta acessar o link e garantir a vaga: https://sejuvcg-inscricao-preparatorio-vestibular.cheetah.builderall.com/inscricao

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras na Uniderp, no período vespertino (das 13h30 às 17h30) e noturno (18h30 às 22h). Aos sábados, das 7h30 às 12h e são abertos ao público, com 200 vagas disponíveis. Durante o cursinho, os professores abordam as disciplinas de História e Atualidades, Biologia, Física, Português, Matemática e Raciocínio Lógico, Redação e Química.

De acordo com o secretário Municipal da Secretaria da Juventude, Maicon Nogueira, o projeto voltado aos jovens prioriza aqueles que não possuem condições de arcar com um cursinho e quer ter as mesmas oportunidades para ingressar em uma faculdade. “Estamos finalizando a primeira turma do Prepar@JUV com foco nas provas do Enem e agora a segunda turma terá como foco, as provas dos vestibulares das universidades públicas”, garantiu.

A aplicação da prova da UEMS está prevista para 26/11 e UFMS dia 03/12 e 10/12.

SERVIÇO

Curso Preparatório para Vestibular – Prepar@JUV

Início: 07 de Novembro

Local: Uniderp. Av Ceará, 555. Miguel Couto