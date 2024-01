Prefeitura abre cadastramento para seleção de ambulantes para o Carnaval 2024

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, publicou na edição extra do Diogrande de n° 7.360 desta sexta-feira (19), o edital [n° 01/2024] de cadastramento para seleção de interessados na exploração de uso do espaço público para atividade de comércio ambulante, para eventos carnavalescos a serem realizados na Esplanada Ferroviária, no período de 9 a 13 de fevereiro de 2024.

Os interessados poderão realizar o pré-cadastro através do formulário eletrônico disponível em https://docs.google.com/forms/u/0/d/1AO9kV2tcDRb7s8PUQBVGukCc7oypiZ2eDjhX_5W9Yuc/viewform?edit_requested=true, que deverá ser preenchido com as seguintes informações: nome, telefone e e-mail do titular; produto que pretende comercializar; identificação como food truck, se for o caso; cópia do documento de identidade e da carteira sanitária atualizada e comprovante de residência.

A publicação definitiva das inscrições recebidas será publicada no dia 29 de janeiro de 29 de janeiro. A seleção dos participantes acontecerá no dia 30 de janeiro, às 9h, no auditório da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque. Ao todo, serão disponibilizados 60 pontos fixos, sendo 40 para a comercialização de alimentos e bebidas não-alcoólicas e 20 para a comercialização apenas de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas. Concorrerão ao sorteio, os participantes que constarem na lista definitiva de inscritos.

Será obrigatória a presença dos inscritos durante o sorteio, devidamente munidos de cópia de certificado de boas práticas na manipulação de alimento.

A lista de produtos permitidos para comercialização, bem como o cronograma completo de publicações e demais informações, estão disponíveis em: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MDMzIn0%3D.pdf

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS