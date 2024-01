Prefeitura abre inscrições para Manicure e Pedicure e Auxiliar Administrativo

Estão abertas as inscrições para o curso de Manicure e Pedicure, O Poder da Inteligência Emocional, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contábil, Módulo I Fundamentos do Marketing Digital, oferecidos pela Prefeitura por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv). Para fazer a inscrição basta clicar aqui.

Os cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar. Com exceção do curso, Módulo I Fundamentos do Marketing Digital, que acontecerá localizada na rua Faculdade Estácio, sito a rua Fernando Corrêa da Costa, 1800. Mais informações pelo pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

Para o professor, Igor Caballero Lima, o curso é uma oportunidade de se aprofundar em conhecimento. "É essencial que os jovens, profissionais em transição de carreira e universitários busquem o conhecimento aprofundado da área em que estarão ingressando futuramente, há uma grande procura por candidatos capacitados para comporem equipes que necessitam de auxílio na operacionalização de seus processos".

CURSOS

Manicure e Pedicure

Horário: 8h30 às 11h30 (Matutino)

Data: 29/01 a 02/02

O Poder da Inteligência Emocional

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Data: 30/01 a 02/02

Auxiliar Administrativo

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Data: 29/01 a 02/02

Auxiliar Contábil

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Data: 29/01 a 02/02

Módulo I Fundamentos do Marketing Digital

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Data: 29/01 a 02/02

Local: Faculdade Estácio

Endereço: Rua Fernando Corrêa da Costa, 1800

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS