Prefeitura abre inscrições para remanejamento externo de professores da Reme

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu inscrições para o concurso de remanejamento externo/2024, para os cargos de professor e de especialista em educação da Reme (Rede Municipal de Ensino), conforme publicado no Diogrande desta segunda-feira (18).

O concurso acontecerá para as unidades de ensino que apresentarem vaga pura, no período diurno, e abrangerá, também, as escolas de tempo integral urbanas.

O quadro de vagas do concurso para o exercício de 2024, estará disponível, pela internet, no site www.campogrande.ms.gov.br/semed, página "Remanejamento Externo/2024", sujeito a alterações, conforme demanda de matrícula dos alunos e informações encaminhadas pelas escolas da REME.

As inscrições estarão abertas até o dia 20 de dezembro de 2023 e devem ser feitas por meio de preenchimento de requerimentos específicos, disponíveis on-line, no site www.campogrande.ms.gov.br/semed, página "Remanejamento Externo/2024".

Para classificação, no concurso de remanejamento externo à vaga de professor, será observada a seguinte ordem de prioridade:

a) ter redução de carga horária ou ter ficado sem lotação para o ano letivo de 2024, por motivo de diminuição ou reorganização de turmas na lotação de origem;

b) possuir mais tempo de serviço no vínculo do cargo a que está concorrendo;

c) ter carga horária que lhe possibilite a permanência integral ou maior na mesma escola, no vínculo do cargo a que está concorrendo;

d) ter residência mais próxima ao local de trabalho pretendido;

e) ter mais idade;

f) ter tido melhor classificação no concurso referente ao vínculo do cargo a que está concorrendo.

Já para a classificação, no concurso de remanejamento externo/2024 externo, à vaga de especialista em educação, será observada a seguinte ordem de prioridade:

a) possuir mais tempo de serviço no vínculo do cargo a que está concorrendo;

b) ter residência mais próxima ao local de trabalho pretendido;

c) ter mais idade;

d) ter tido melhor classificação no concurso referente ao vínculo do cargo a que está concorrendo.

O resultado preliminar será divulgado no dia 15 de janeiro de 2024, pela internet, no site www.campogrande.ms.gov.br/semed, página "Remanejamento Externo/2024".

Para conferir o edital completo, confira a partir da página 7 do Diogrande, através deste link:

https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI4OTc4In0%3D.pdf

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS