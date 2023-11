Prefeitura abre matrículas da Reme com anúncio de 5 mil vagas para Emeis

A Prefeitura de Campo Grande anunciou nesta 3ª feira (14.nov.23), 5 mil vagas para asEscolas de Educação Infantil (Emeis), em 2024, e fez o lançamento oficial da matrícula na Rede Municipal de Ensino (Reme).

Portanto, a partir do dia 16 de novembro, começa a rematrícula dos alunos das Emeis, com duração até 18 de dezembro. Os pais devem procurar as unidades em que os filhos estudam para que este possa permanecer na escola em 2024.

A primeira listagem dos alunos para as Escolas de Educação Infantil da Reme será divulgada em 1º de dezembro. Assim, a efetivação da vaga na unidade destinada será até 16 de dezembro.

Já a segunda listagem será divulgada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), no dia 11 de janeiro de 2024 e os pais e/ou responsáveis devem efetivar a vaga até 17 de janeiro.

Agora para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, as matrículas começam no dia 11 de janeiro do próximo ano. O cadastro deve ser feito pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br ou pelo telefone 0800 615 15 15.

Segundo a chefe da Central de Matrículas da SEMED, Adriana Cedrão, o telefone 0800 agora aceita ligação por celular. “Isso era alvo de muita reclamação, porque quase ninguém mais tem telefone em casa, apenas celular”.

Outra novidade anunciada pela Adriana é que o prazo foi ampliado para o dia 16 de dezembro, em um sábado, pensando nos pais que não têm condições de ir até a unidade escolar efetivar a matrícula durante a semana. “A gente atende de segunda a sexta-feira, mas este ano vamos oportunizar ao pai que não tem tempo durante a semana, o sábado de atendimento, no dia 16 de dezembro”.

Conforme a prefeita Adriane Lopes, o lançamento da matrícula é a ação mais importante da Reme no ano. “A educação é prioridade na nossa gestão. Sem educação não tem como se falar em capital das oportunidades. Quando se ressalta o avanço econômico na nossa cidade, precisamos falar de educação. Estamos acelerando processos para fazer da Reme referência para o Brasil”.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, afirmou que o lançamento da matrícula é um dos momentos mais importantes da educação como um todo. “Lançar a matrícula significa que a renovação para o próximo ano, creditando que é dar sequência no processo de ensino e aprendizagem. Uma escola não é uma escola sem alunos. Este é o maior momento da Rede Municipal de Ensino”.

DIRETORES

Os diretores das 205 unidades escolares da Reme participaram do lançamento da matrícula. De acordo com a diretora da Emei Vó Fina, Cristiane Valdez, 95% dos alunos devem permanecer na unidade. “Os pais já nos procuraram dizendo do interesse na rematrícula. Temos 109 alunos na Escola do grupo 1 ao 3, em período integral e grupos 4 e 5, meio período”.

Conforme o diretor da Escola Municipal Professor Antônio Lopes Lins, Adão Luiz de Jesus Almiron, são 2.200 alunos matriculados. “O período de matrícula é organizado, fazemos uma escala que começa na educação infantil até o último ano. Temos avisos no mural da escola sobre a matrícula e envio de bilhetes pelos alunos, então é bem tranquilo”.

Na escola do Campo, Darthesy Novaes de Caminha, a diretora Osmarina Souza Aragão, diz que a unidade segue a normatização da SEMED. “A gente adequa conforme a região por causa da distância da escola, mas nossa prioridade neste período é na efetivação da matrícula”.