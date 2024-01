Prefeitura abre processo de seleção de estagiários; há vagas para diversos cursos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, abriu processo seletivo de provas e títulos para seleção de estagiários para desenvolver atividades em órgãos do Executivo. O Edital 01/2024-01 foi publicado no Diário Oficial de n° 7.364 desta quarta-feira (24).

Conforme a publicação, o processo visa a seleção de acadêmicos dos cursos de nível superior em: Administração, Agronomia, Análise de Sistemas, Arquitetura, Artes visuais, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Farmácia, História, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social e Turismo, interessados em realizar Estágio de Complementação Educacional Remunerado, nos órgãos do Executivo Municipal de Campo Grande.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente via internet, a partir das 9:00 horas desta quarta até as 23:59 horas do dia 4 de fevereiro de 2024, pelo Portal do Estágio, conforme os procedimentos especificados a seguir no link https://estagio.campogrande.ms.gov.br/home.

As vagas são para o período matutino ou vespertino e poderão participar do processo seletivo os estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com frequência efetiva, presencial ou à distância (EaD), reconhecidos pelo Ministério da Educação.

A carga horária do estágio é de 4 (quatro) horas diárias, totalizando 20 (vinte) horas semanais e deverá ser compatível com as atividades acadêmicas do estagiário.

O estagiário fará jus a uma bolsa de complementação educacional mensal no valor equivalente a um salário mínimo e auxílio-transporte. A duração do estágio, a frequência, as atribuições dos estagiários, seus direitos, deveres e vedações dar-se-ão conforme Resolução, e Termo de Compromisso firmado.

O estágio deverá ser exercido no âmbito dos órgãos ou entidades do Município de Campo Grande, a serem designados pela Secretaria Municipal de Gestão.

Não será admitida a realização do estágio remunerado ao candidato aprovado que tenha mais de duas matérias de dependência, ou que esteja cursando somente dependência ou somente disciplina em razão de adaptação de grade.

A convocação dos candidatos classificados fica, exclusivamente, a critério da Administração Municipal e é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todas as etapas do processo, do cronograma, das convocações e tomar ciência dos resultados através do Diário Oficial do Município de Campo Grande DIOGRANDE, no endereço eletrônico www.diogrande.campogrande.ms.gov.br.

Para ver o edital completo clique no seguinte link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MDM3In0%3D.pdf

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS