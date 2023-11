Prefeitura abre programação de Natal oferecendo brinquedos e diversão na região do Anhandui

A festa mais bonita e esperada pelos campo-grandenses começa na próxima quinta-feira (30), com o "Natal de CG é Tamanho Família", no Bairro Alves Pereira. A festa levará muita alegria e diversão com decoração natalina, city tour, brinquedos e muito mais para todas as regiões da cidade e os dois distritos. As programações são totalmente gratuitas e começam às 17h, com encerramento às 20h.

A primeira edição do Natal nos Bairros será na Arena Tony Gol, localizada na Rua Tucuruvi, 1.261, na região do Anhanduizinho.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do 'bom velhinho' em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Em seguida, no dia 3 de dezembro, a turma segue para o Jardim Noroeste, onde o evento acontece no Cras Noroeste, na Rua Frei Caneca, 579, região do Prosa. Dia 8 de dezembro será a vez da região do Segredo, com o evento no Bairro Tarsila do Amaral.

E os distritos não irão ficar de fora. No dia 9 de dezembro, Rochedinho recebe na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco a grande festa, que com certeza irá encantar não só as crianças, mas todos que participarem da programação. Em Anhanduí, a festa acontece no dia 16 de dezembro.

A série de programações continua e no dia 10 de dezembro a comunidade da região do Bandeira participa do evento, que será no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III.

E para encerrar o calendário festivo de Natal nos bairros, no dia 17 de dezembro tem festa no Bairro Jardim Carioca, região do Imbirussu, e no dia 18 de dezembro a Prefeitura vai levar a programação para o campo de futebol do Bairro São Conrado, na região do Lagoa. As festividades continuam no centro da cidade e na Cidade do Natal.

Na Rua 14 de Julho, as celebrações terão início no dia 6 de dezembro e no dia seguinte, 7 de dezembro, começa o Natal da Família na Vila Morena, prometendo noites memoráveis de diversão para todo o público que visitar o local. O destaque deste ano fica por conta da presença ilustre da família do Senhor e Senhora Rena, que apresentarão com orgulho o mais novo membro, o bebê Rena, à população. Uma oportunidade única para os moradores da Capital e de todo o Estado se aproximarem dos personagens que se tornaram símbolo dessa época mais especial do ano.

A programação do Natal de CG é Tamanho Família segue na 14 de Julho até 25 de dezembro e na Vila Morena até o dia 7 de janeiro de 2024.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS