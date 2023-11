Prefeitura abre unidades e faz ação itinerante em dois locais para vacinação neste sábado

Neste sábado (18), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), abre duas unidades básicas de saúde (UBSs) e realiza ação itinerante em dois pontos para vacinação.

Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a da gripe e covid. A única exceção é para imunizantes que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG. Para se vacinar basta levar a caderneta de vacinação e documento pessoal com foto.

Conforme o cronograma da Sesau, estarão abertas às UBSs 26 de Agosto e Dona Neta. Nas unidades, o atendimento acontece das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.

A vacinação acontece também no Parque Jacques da Luz, das 8h às 15h, e no Pátio Central Shopping, de 9h às 16h.

Durante a semana, a vacinação segue disponível nas mais de 70 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.