Prefeitura abre vagas para 6 cursos gratuitos de capacitação profissional

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), abre vagas para os cursos de Noções Básicas para Cuidador de Idosos, Influência e Persuasão, Google Empresas Configurando sua loja, Vendas, Recepção e Secretariado e Planejamento e Estruturação de Marketing.

Para participar do curso de Noções Básicas para Cuidador de Idosos, o aluno precisa ter mais de 18 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. As aulas ocorrerão na sede do Ceteps (Centro de Cursos de Tecnologia e Educação Profissional), localizado na Rua Pernambuco, 1332, Vila Rosa.

Já as demais oficinas são destinadas a jovens a partir de 15 anos e ministradas na sede da Secretaria da Juventude, que fica na Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar.

São oferecidas 60 vagas para cada um dos cursos. Todas as capacitações são gratuitas e as inscrições podem ser efetuadas através do link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/pre-inscricao. Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577



Serviço:

Curso de Influência e Persuasão

Data: 27 de novembro a 01 de dezembro

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Local: Sede da Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar

Curso de Noções básicas para Cuidador de Idosos

Data: 27 de novembro a 01 de dezembro

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Local: Centro de Cursos de Tecnologia e Educação Profissional (Ceteps)

Endereço: Rua Pernambuco, 1332, Vila Rosa

Curso de Google Empresas Configurando sua loja

Data: 27 de novembro a 30 de novembro

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Local: Sede da Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar

Curso de Vendas

Data: 27 de novembro a 01 de dezembro

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Local: Sede da Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar

Curso de Recepção e Secretariado

Data: 27 de novembro a 01 de dezembro

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Local: Sede da Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar

Curso de Planejamento e Estruturação de Marketing

Data: 27 de novembro a 01 de dezembro

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Local: Sede da Sejuv

Endereço: Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS